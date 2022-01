EÚ kritizuje rétoriku lídrov Republiky srbskej počas osláv 9. januára

Brusel 11. januára (TASR) - Európska únia by mohla uvaliť sankcie a prehodnotiť poskytovanú pomoc pre Bosnu a Hercegovinu. Dôvodom je zhoršujúca sa situáciu v tejto západobalkánskej krajine, uviedla Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v pondelňajšom oficiálnom vyhlásení.



V stanovisku ESVČ - pod ktorým je podpísaný Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella - sa uvádza, že Únia odsudzuje negatívnu, rozdeľujúcu a poburujúcu rétoriku, ktorú použili lídri Republiky srbskej (RS) počas osláv 9. januára.



"Takáto rétorika a konanie ešte viac zvýšili napätie medzi komunitami v celej krajine a eskalujú prebiehajúcu politickú krízu. Ohrozuje to stabilitu a prosperitu krajiny a je v úplnom rozpore s jej perspektívou vstupu do EÚ, ktorá môže byť založená iba na jednotnej a suverénnej Bosne a Hercegovine," uvádza sa v oficiálnom stanovisku ESVČ. Uvedený dokument zdôraznil, že oslavy Republiky srbskej nie sú v súlade s ústavou Bosny a Hercegoviny, o čom rozhodol aj Ústavný súd tejto krajiny.



Vo vyhlásení sa spresňuje, že EÚ opakovane vyzývala vedenie RS, aby sa zrieklo takýchto akcií a riešilo spory v krajine dialógom a právnymi prostriedkami v rámci štátnych inštitúcií.



"Vedenie Republiky srbskej by malo prispieť k ukončeniu znepokojujúceho trendu nenávisti a intolerancie. To musí zahŕňať aj ukončenie oslavovania vojnových zločincov a popieranie alebo oslavovanie ich zločinov," uvádza sa v dokumente.



Diplomatická služba EÚ rovnako vyjadrila poľutovanie nad podporou ostatných partnerov z regiónu pre takéto demonštrácie. Podľa nej to ohrozuje regionálnu stabilitu a ovplyvňuje dobré susedské vzťahy.



ESVČ ďalej upozornila, že pokračujúca blokáda inštitúcií Bosny a Hercegoviny, nedostatok konštruktívneho dialógu a používanie poburujúcej rétoriky na verejnosti vedú k nestabilite a oneskoreniu pri dosahovaní reforiem, ktoré sú dôležité pre krajinu a lepší život jej obyvateľov.



"Vyzývame preto všetkých lídrov, vrátane vedenia Republiky srbskej, aby ukončili neprijateľné rozdeľujúce kroky a vrátili sa v plnej miere k práci štátnych inštitúcií," odkázal diplomatický úrad EÚ a pripomenul, že Únia sa zaviazala uľahčiť dialóg, ktorý by prispel k odstráneniu prekážok pokroku na európskej ceste Bosny a Hercegoviny. Ak by sa však situácia ďalej zhoršovala, EÚ má k dispozícii široký súbor nástrojov, vrátane existujúceho rámca sankcií a preskúmania celkovej pomoci EÚ pre Bosnu a Hercegovinu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)