EÚ kritizuje Srbsko za plánované stretnutie Vulina s Putinom

Brusel 4. septembra (TASR) - Európska únia upozornila Srbsko, že udržiavanie vzťahov s Ruskom počas jeho pokračujúcej invázie na Ukrajinu nie je v súlade s hodnotami EÚ a prístupovým procesom. Reagovala tak na avizované stretnutie podpredsedu srbskej vlády Aleksandara Vulina so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na okraj ekonomického fóra v ruskom Vladivostoku, ktoré sa koná od 3. do 6. septembra.



"Európska únia sa vo vzťahu k našim partnerom vyjadruje úplne jasne - po nevyprovokovanej a neoprávnenej agresívnej vojne Ruska proti Ukrajine nemôžu vzťahy s Ruskom pokračovať ako zvyčajne," píše sa vo vyhlásení Bruselu zaslanom stanici Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Kremeľ predtým informoval, že Vulin, na ktorého sú uvalené sankcie Spojených štátov, sa s Putinom stretne v stredu. V rovnaký deň sa ruský prezident stretne aj s predstaviteľmi Číny a Malajzie.



Srbský premiér Miloš Vučevič tvrdí, že sa o schôdzke dozvedel z médií, podľa svojich slov ju však nepovažuje za "niečo prelomové ani tak hrozné".



"S Ruskou federáciou sme neprerušili diplomatické vzťahy, nie je zakázané, aby sa niekto stretával s jej zástupcami," uviedol. Srbsko nepodporuje vojnu na Ukrajine ani narušenie jej územnej celistvosti, zdôraznil.



"Hlasovali sme za všetky rezolúcie potvrdzujúce celistvosť Ukrajiny, ale nevzdávame sa priateľstva s Ruskou federáciou - nezaviedli sme sankcie, nevyhostili sme veľvyslanca. Naopak, udržiavame normálnu komunikáciu," poznamenal Vučevič s tým, že aj maďarský premiér Viktor Orbán sa stretol s Putinom. Orbán si za to vyslúžil ostrú kritiku zo strany EÚ.



USA na vicepremiéra Vulina, niekdajšieho šéfa tajnej služby, uvalili vlani sankcie za zneužitie verejnej funkcie na údajnú pomoc pri nelegálnom prevoze zbraní cez srbské hranice a za účasť na obchode s drogami. Zároveň ho obvinili, že pomáha Rusku rozširovať svoj vplyv na Balkáne.



RFE/RL pripomína, že srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu počas konferencie Globsec v Prahe poprel úzke vzťahy s Putinom. Belehrad podľa neho nie je "trojským koňom" Moskvy napriek tomu, že sa odmietol pripojiť k sankciám voči Rusku.