EÚ kritizuje Taliban po zákroku proti demonštrácii žien

Brusel 14. augusta (TASR) – Európska únia je mimoriadne znepokojená zhoršujúcou sa situáciou žien a dievčat v Afganistane, kde vládnuce hnutie Taliban násilne rozohnalo zhromaždenie žien. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Bojovníci Talibanu v sobotu v Kábule strieľali do vzduchu a bili účastníčky pochodu žien za "chlieb, prácu a slobodu". Niektoré ženy prenasledovali aj pri úteku do okolitých obchodov a udierali ich pažbami pušiek.



Násilie poukázalo na čoraz väčšie obmedzenia, najmä pre ženy, v Afganistane od opätovného nástupu vlády Talibanu, ktorý sa chopil moci pred rokom – 15. augusta 2021.



"EÚ je obzvlášť znepokojená osudom afganských žien a dievčat, ktorým sa systematicky upierajú slobody, práva a prístup k základným službám," uviedol úrad šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella.



"EÚ znova zdôrazňuje, že Afganistan musí dodržiavať medzinárodné zmluvy... vrátane dodržiavania a ochrany ekonomických, sociálnych, kultúrnych, občianskych a politických práv a umožniť plné, rovnoprávne a zmysluplné zastúpenie a účasť všetkých Afgancov na riadení krajiny," píše sa vo vyhlásení, ktoré tiež kritizuje, ako Taliban zaobchádza s menšinami v stredoázijskej krajine.



Afganistan podľa neho na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN "tiež nesmie predstavovať hrozbu pre bezpečnosť žiadnej inej krajiny".



Taliban tvrdí, že nevedel o prítomnosti vodcu teroristickej siete al-Káida Ajmana Zawahrího v Afganistane. Uviedol to v reakcii na oznámenie USA z 2. augusta o tom, že ho zabili v Kábule pri útoku dronom.