EÚ kúpila 85 miliónov dávok protichrípkovej vakcíny Adjupanrix

Brusel 28. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že s farmaceutickou spoločnosťou GSK podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny Adjupanrix proti pandemickej chrípke. Informuje spravodajca TASR.



V prípade pandémie chrípky si môže 36 krajín zapojených do spoločného obstarávania kúpiť až 85 miliónov dávok protichrípkovej vakcíny. Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová upozornila, že v prípade zdravotných kríz je pripravenosť kľúčová. To sa ukázalo aj pri pandémii ochorenia COVID-19.



"Dnes sme prostredníctvom Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) zabezpečili 85 miliónov dávok vakcín proti chrípke, aby sme ochránili našich občanov, ak by takáto núdzová situácia nastala. Toto je skutočná európska zdravotná únia v praxi," uviedla Kyriakidisová.



Nový chrípkový kmeň, voči ktorému má ľudská populácia len malú alebo žiadnu imunitu, môže vyvolať celosvetovú epidémiu. Hoci je pandémiu chrípky je ťažké predpovedať, podľa EK je dôležité byť na ňu pripravení.



Dohoda EÚ o spoločnom obstarávaní ponúka zúčastneným krajinám možnosť spoločne obstarávať zdravotnícke protiopatrenia ako alternatívu alebo doplnok k verejnému obstarávaniu na vnútroštátnej úrovni. Spoločný postup umožňuje zabezpečiť spravodlivejší prístup ku konkrétnym zdravotníckym protiopatreniam, zlepšiť bezpečnosť dodávok a zároveň zaistiť vyváženejšie ceny.



Členské štáty EÚ sa môžu prostredníctvom HERA zapojiť do spoločného obstarávania s cieľom nakúpiť vakcíny, antivirotiká a zdravotnícke protiopatrenia proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)