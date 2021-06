EÚ lídri apelovali na Britániu, aby dodržiavala pobrexitovú dohodu

Carbis Bay 12. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel apelovali v sobotu na britského premiéra Borisa Johnsona, aby dodržal svoj záväzok v súvislosti s pobrexitovou obchodnou dohodou medzi EÚ a Britániou. Urobili tak počas summitu krajín G7, ktorý sa koná v anglickom letovisku Carbis Bay v grófstve Cornwall, informuje agentúra AFP.



Poprední predstavitelia EÚ ďalej informovali, že v otázke zavedenia pravidiel, na ktorých sa obe strany dohodli, panuje "úplná jednota EÚ", píše AFP.



Podľa lídrov EÚ je dodržiavanie Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a s ňou súvisiace zachovanie mieru na írskom ostrove prioritou. Zároveň pripomenuli, že EÚ s Britániou v tejto súvislosti vyrokovali protokol, ktorý obe strany podpísali a ratifikovali. Doplnili tiež, že EÚ má záujem o zachovanie "čo najlepších vzťahov" s Britániou.



Cieľom uvedeného protokolu je udržanie otvorených hraníc medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, ktorá zostáva súčasťou jednotného trhu Európskej únie.



Johnson zas uviedol, že Británii očakáva od všetkých strán "pragmatizmus a kompromis". "Dôveru v pozíciu Británie" v otázke pobrexitových obchodných dohôd týkajúcich sa Severného Írska vyjadril Johnson počas rozhovoru s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý prebehol na okraji summitu G7, informoval úrad britského premiéra na Downing Street. Na rovnakú tému Johnson neformálne diskutoval aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, píše agentúra AP.



Macron zas Johnsonovi povedal, že Británia "musí dodržať slovo", ktoré dala EÚ. Francúzsky prezident tiež informoval o potrebe "resetu" vo vzťahu medzi Britániou a Francúzskom, pričom zdôraznil ich spoločné hodnoty a vyhliadky na budúcu spoluprácu, píše britský denník The Guardian s odvolaním na Elyzejský palác.



Eurokomisia začala v marci podnikať právne kroky proti Británii v súvislosti s novým porušením podmienok dohody o brexite z roku 2019; okrem iného aj pre nedodržanie dôležitých ustanovení protokolu o Írsku a Severnom Írsku.



Brusel a Londýn vedú spor o výrobky vstupujúce na územie Spojeného kráľovstva zo Severného Írska po tom, ako Londýn v marci jednostranne odložil zavedenie kontrol bezpečnosti potravín. Predstavitelia EÚ kritizovali pozastavenie výstavby hraničných kontrolných bodov v prístavom v Severnom Írsku, ako aj to, že nebolo prijatých dostatok zamestnancov, ktorí by kontroly vykonávali a nevznikli ani systémy na trasovanie tovarov. Takýmto krokom Británia porušila podmienky dohody o brexite, ktorá zahŕňa aj protokol o hraničnom režime medzi Írskom a Severným Írskom.



Únia trvá na tom, aby sa britská vláda vzdala podobných jednostranných opatrení a dôsledne implementovala prijaté dohody, inak hrozí právnymi následkami.