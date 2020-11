EÚ má akčný plán na presadzovanie rodovej rovnosti

Brusel 25. novembra (TASR) – Európska komisia a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell predstavili v stredu akčný plán venovaný rodovej rovnosti a posilňovaniu postavenia žien vo všetkých vonkajších činnostiach Európskej únie.



Má odstrániť nerovnomerný pokrok, ktorý krajiny EÚ a sveta zaznamenávajú pri presadzovaní práv žien a dievčat. Podľa EK žiadna krajina vo svete nespeje k tomu, že sa jej do roku 2030 podarí dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.



Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025 kladie dôraz najmä na presadzovanie rodovej rovnosti ako prioritu všetkých vonkajších politík a činností, ďalej na spoluprácu so zainteresovanými stranami na vnútroštátnej, regionálnej aj multilaterálnej úrovni, na zintenzívnenie činnosti v strategických tematických oblastiach a na výzvu pre inštitúcie, aby išli príkladom. Poukazuje sa v ňom aj na transparentnosť dosiahnutých výsledkov.



Navrhnuté opatrenia v tomto pláne sú zamerané na boj proti rodovo motivovanému násiliu a na posilňovanie hospodárskeho, sociálneho a politického postavenia žien a dievčat. Zdôrazňujú taktiež význam všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti, podpory sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, rodovej rovnosti vo vzdelávaní, ako aj presadzovanie rovnakého zapojenia žien a dievčat a ich pôsobenia vo vedúcich pozíciách firiem a organizácií.



Akčný plán sa usiluje riešiť všetky prelínajúce sa rozmery diskriminácie. Osobitná pozornosť sa venuje napríklad ženám so zdravotným postihnutím, migrantkám a diskriminácii na základe veku alebo sexuálnej orientácie.



Rodovú nerovnosť ešte viac zvýraznila koronakríza, pretože zdravotné a sociálno-ekonomické dôsledky krízy zasahujú oveľa viac ženy a dievčatá ako mužov. Na trhu práce je miera straty zamestnania počas koronakrízy v prípade žien 1,8-krát vyššia ako v prípade mužov. Miera chudoby žien by mohla stúpnuť až o 9,1 percenta.



„Zapojenie dievčat a žien, ako aj ich pôsobenie vo vedúcich pozíciách má zásadný význam pre demokraciu, spravodlivosť, mier, bezpečnosť, prosperitu a ekologickejšiu planétu. Pomocou akčného plánu pre rodovú rovnosť chceme rýchlejšie napredovať k dosiahnutiu rodovej rovnosti," uviedol Borrell na tlačovej konferencii.



Komisia spresnila, že 85 percent všetkých nových činností v rámci vonkajších vzťahov bude prispievať k snahám, aby sa do roku 2025 dosiahla rodová rovnosť a posilnilo sa postavenie žien.



Prísne pravidlá uplatňovania a monitorovania hľadiska rodovej rovnosti sa zavedú vo všetkých odvetviach a vonkajšia pomoc, ktorá sa poskytuje v jednotlivých sektoroch vrátane infraštruktúry, digitálneho sektora, energetiky, poľnohospodárstva a kombinovaných fondov, by mala zahŕňať rodové hľadisko a podporovať rodovú rovnosť.