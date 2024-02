EÚ má dohodu o pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách

Brusel/Štrasburg 6. februára (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ v utorok dosiahli neformálnu dohodu o pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách. Informuje o tom spravodajca TASR.



Prvá dohoda tohto druhu medzi inštitúciami EÚ zahŕňa opatrenia na predchádzanie znásilneniam, prísnejšie pravidlá týkajúce sa kybernetického násilia a lepšiu podporu obetiam.



Po prvýkrát budú v celej EÚ platiť pravidlá o kriminalizácii určitých foriem rodovo motivovaného násilia a lepšom prístupe k spravodlivosti, ochrane a prevencii. Členské štáty sa budú snažiť zvýšiť povedomie o tom, že nedobrovoľný sex sa považuje za trestný čin.



Nová legislatíva bude zahŕňať aj dlhší zoznam priťažujúcich okolností pre trestné činy vrátane trestných činov proti verejnej osobe, novinárom alebo obhajcom ľudských práv s úmyslom potrestať obete za ich sexuálnu orientáciu, pohlavie, farbu pleti, náboženstvo, sociálny pôvod alebo politické presvedčenie a so zámerom zachovať alebo obnoviť "česť". Zavádza aj pravidlá proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a núteným manželstvám, osobitné pravidlá pre online zločiny vrátane zverejňovania intímnych materiálov a takzvaný cyberflashing.



Nové právne normy zavádzajú tiež lepšie postupy pre bezpečnosť a zdravie obetí, berúc do úvahy medzisektorovú diskrimináciu a prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane služieb sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade zaisťujú lepšie nahlasovanie a zhromažďovanie dôkazov zodpovednými orgánmi.



Nová smernica nerieši všetko, čo si europoslanci želali, napríklad trestný čin znásilnenia na základe chýbajúceho súhlasu, podľa vyjadrenia spravodajkyne EP k tejto téme Frances Fitzgeraldovej (EPP) však znamená dôležitý krok v oblasti prevencie, ochrany obetí a trestného stíhania a vytvára predpoklad, že Európa sa stane prvým kontinentom na svete, ktorý odstráni násilie páchané na ženách.



EP presadil, že Európska komisia musí každých päť rokov podávať správu o tom, či by sa tieto pravidlá mali revidovať.



Dohodu ešte musia formálne schváliť poslanci EP a ministri členských krajín (Rada EÚ). Nové pravidlá vstúpia do platnosti 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne tri roky na to, aby nové pravidlá zaviedli do svojho vnútroštátneho práva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)