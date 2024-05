EÚ má dohodu, že výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu Ukrajine

Brusel 21. mája (TASR) - Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti zhodli na tom, že výnosy zo zmrazených ruských aktív v Únii sa použijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na jej obnovu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Ročné výnosy zo zmrazených ruských aktív predstavujú okolo tri miliardy eur.



Diplomati EÚ nakoniec odobrili scenár, podľa ktorého sa na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom Európskeho mierového nastroja (EPF) použije 90 percent výnosov. Zvyšných desať percent by sa malo prostredníctvom rozpočtu EÚ použiť na projekty týkajúce sa obnovy Ukrajiny.



Takýto návrh členským krajinám EÚ v marci predložili predsedníčka Európskej komiaie (EK) Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.



Prvú miliardu eur by Ukrajina mohla získať už v júli tohto roka.



Podľa nemenovaných diplomatov EÚ dosiahnutiu zhody o využití výnosov medzi členskými štátmi predchádzali dlhé diskusie, keďže vlády viacerých krajín, najmä Maďarska a Slovenska, naznačovali, že majú problém odsúhlasiť využitie nového finančného zdroja na čisto vojenské účely.



Kompromisný návrh, ktorý sa zrodil pod taktovkou belgického predsedníctva v Rade EÚ, nakoniec uspokojil aj krajiny, ktoré chceli byť v tejto otázke neutrálne. Ide o Cyprus, Írsko, Maltu a Rakúsko.



O využití zmrazených ruských aktív na pôde EÚ v prospech Ukrajiny sa hovorí v podstate od vypuknutia ruskej agresie voči Ukrajine. Únia si je vedomá skutočnosti, že siahnuť na zmrazené aktíva predstavuje komplikácie z pohľadu medzinárodného práva, s výnosmi zo zmrazených aktív však môže nakladať slobodnejšie. Podľa správ Európskej komisie členské krajiny EÚ doteraz zmrazili aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote 210 miliárd eur. Predstavitelia Únie odhadujú, že do roku 2027 by mohli výnosy z nich predstavovať 15 až 20 miliárd eur.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)