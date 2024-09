EÚ má “dôveryhodné informácie” o iránskych raketách dodaných Rusku

Brusel 9. septembra (TASR) - Európska únia sa domnieva, že spojenci majú "dôveryhodné informácie" o iránskych balistických raketách dodaných do Ruska. V pondelok to pre zástupcov európskych médií v Bruseli uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Peter Stano, informuje spravodajca TASR.



Hovorca spresnil, že Európska komisia preveruje túto záležitosť s členskými štátmi EÚ.



"V prípade potvrdenia by táto dodávka predstavovala dôležitú materiálnu eskaláciu podpory Iránu pre nezákonnú útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine," uviedol Stano.



Podľa jeho slov bol jednohlasný postoj európskych lídrov doteraz vždy jasný a v prípade potreby bude EÚ reagovať rýchlo a v koordinácii so svojimi medzinárodnými partnermi, a to aj prijatím nových a významných reštriktívnych opatrení voči Iránu.



USA a EÚ už uvalili sankcie na iránskych výrobcov bezpilotných lietadiel, ktorých produkty boli dodané do Ruska.



Podľa tlačových agentúr AFP a Reuters vláda v Kremli nepoprela, že by Irán dopravil rakety do Moskvy, pričom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko rozvíja vzťahy s Teheránom podľa vlastných záujmov vo všetkých možných oblastiach, aj "v tých najcitlivejších".



Podľa informácií denníka Wall Street Journal Spojené štáty informovali svojich európskych spojencov o dodávke iránskych rakiet krátkeho doletu do Ruska v čase, keď Moskva zintenzívnila svoje útoky na ukrajinské mestá a infraštruktúru.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)