EÚ má nové pravidlá pre vstup kvalifikovaných pracovníkov z cudziny

Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia (EK) privítala dohodu, ktorú v pondelok dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ o nových pravidlách pre vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ. Ide o pravidlá revidovanej smernice o modrej karte.



Nový systém zavedie účinné pravidlá na prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov do Únie - vrátane pružnejších podmienok prijímania, rozšírených práv a možnosti ľahšieho pohybu a práce medzi členskými štátmi EÚ.



Dohoda o revidovanej modrej karte je kľúčovým cieľom nového paktu o migrácii a azyle, ktorý EK predložila vlani.



Nová schéma zahŕňa flexibilnejšie požiadavky pre žiadateľov modrej karty EÚ - minimálna mzda sa zníži na 1- až 1,6-násobok priemerného hrubého ročného platu, čím sa stane dostupnejšou pre viac ľudí. Minimálna doba trvania pracovnej zmluvy sa skráti na šesť mesiacov.



Nové pravidlá podporujú aj zjednocovanie rodín, lebo EÚ v snahe prilákať a udržať vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo Únie umožní aj ich rodinným príslušníkom, aby sa stali držiteľmi modrej karty a vstúpili tak na trh práce EÚ.



Odobrené pravidlá uľahčujú aj mobilitu mimoúnijných odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov v rámci EÚ. V praxi to znamená, že držitelia modrej karty a ich rodinní príslušníci sa budú môcť po 12 mesiacoch zamestnania v prvom členskom štáte presťahovať do druhého členského štátu na základe zjednodušených pravidiel mobility. Zohľadnia sa tiež doby strávené prácou v rôznych členských štátoch, čo uľahčí ľahší prístup k postaveniu osôb s dlhodobým pobytom v EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)