Európska únia má novú stratégiu rodovej rovnosti

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia dnes predstavila stratégiu dosiahnutia rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe. Komisia upozornila, že hoci EÚ je v rodovej rovnosti globálnym lídrom a za posledné desaťročia dosiahla výrazný pokrok, rodovo motivované násilie a stereotypy ešte stále pretrvávajú.



Každá tretia žena v EÚ bola niekedy vystavená fyzickému alebo sexuálnemu násiliu a 55 percent zažilo sexuálne obťažovanie. Aj napriek tomu, že univerzitné vzdelávanie absolvuje viac žien ako mužov, ženy zarábajú v priemere o 16 percent menej a v najväčších podnikoch v EÚ zastávajú len osem percent vedúcich výkonných pozícií.



Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 stanovuje hlavné opatrenia na nasledujúcich päť rokov a EK sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľadisko rodovej rovnosti do všetkých oblastí politík EÚ. Stratégia načrtáva, ako chce eurokomisia splniť prísľub svojej šéfky Ursuly von der Leyenovej, že Únia všetkým, ktorí majú rovnaké ambície, poskytne aj rovnaké príležitosti.



"Rodová rovnosť je jednou z kľúčových zásad EÚ, no zatiaľ sa nestala skutočnosťou. Či už v podnikaní, politike alebo celej spoločnosti, svoj potenciál v plnej miere naplníme až vtedy, keď využijeme všetky naše talenty a rozmanitosť. Nestačí, ak sa uplatní len polovica ľudí, polovica myšlienok či polovica energie. Stratégia rodovej rovnosti nám umožní dosiahnuť väčší a rýchlejší pokrok pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.



Komisia skonštatovala, že rovnosť medzi mužmi a ženami sa nepodarilo dosiahnuť žiadnemu členskému štátu EÚ a rodové rozdiely v zamestnaní, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkovom zabezpečení pretrvávajú. Tieto nedostatky chce nová stratégia napraviť sériou opatrení, ktorých cieľom je: ukončiť rodovo motivované násilie a stereotypy; zabezpečiť rovnakú účasť a príležitosti na trhu práce vrátane rovnakého odmeňovania; dosiahnuť rodovú rovnováhu v rozhodovaní a politickom živote.



EK okrem iného vyzýva, aby sa v EÚ prijali a zosúladili právne opatrenia, ktoré budú kriminalizovať násilie na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Do konca roka chce tiež Komisia predstaviť záväzné opatrenia v oblasti transparentnosti odmeňovania.



Ženy majú nedostatočné zastúpenie vo vedúcich pozíciách a preto EK pôjde príkladom: do konca roka 2024 chce dosiahnuť 50-percentnú rovnováhu medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.



Komisia s podporou novovytvorenej pracovnej skupiny pre rovnosť zapracuje rodové hľadisko do všetkých politík a významných iniciatív EÚ.