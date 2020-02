EÚ má od 2. februára nové pravidlá na udeľovanie krátkodobých víz

Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že od nedele 2. februára sú v platnosti nové pravidlá týkajúce sa krátkodobých víz pre vstup do členských krajín Európskej únie.



Nové pravidlá týkajúce sa krátkodobých víz, ktoré umožňujú modernizovaný postup, stanovujú o niečo vyššie poplatky za víza ako doteraz. Sú však takisto spojené so spoluprácou členských krajín v oblasti readmisnej politiky.



V praxi to znamená, že nové pravidlá umožnia miliónom legitímnych cestujúcich, ktorí každoročne navštevujú EÚ, požiadať o víza, čo napomôže cestovnému ruchu a cezhraničnému podnikaniu a zároveň poskytne viac finančných zdrojov na boj proti rizikám nelegálnej migrácie a hrozbám pre vnútornú bezpečnosť.



Zjednodušil sa postup podávania žiadostí o víza, keď záujemcovia o vycestovanie do EÚ môžu namiesto troch mesiacov podať žiadosť už pol roka pred plánovanou cestou. Pre častých a viacnásobných cestovateľov do priestoru Únie bude ľahšie získavať viacnásobné vstupy a dlhodobé víza, čo im ušetrí čas a peniaze.



Vízové poplatky sa zvýšili zo 60 na 80 eur. Ide o prvé zvýšenie poplatkov za víza od roku 2006, pričom cieľom je získať dostatočné zdroje potrebné na spracovanie žiadostí o víza a pre zisťovanie potenciálnych bezpečnostných rizík a rizík spojených s nelegálnou migráciou.



Okrem toho EÚ môže teraz upravovať pravidlá týkajúce sa vybavovania žiadostí o víza (pokiaľ ide o čas spracovania, výšku vízového poplatku alebo vydávanie viacvstupových víz) v závislosti od toho, či krajina mimo EÚ uspokojivo spolupracuje v oblasti návratovej politiky a či pristupuje na readmisie svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa neoprávnene dostali na územie EÚ.



Vízové pravidlá EÚ sa vzťahujú na krátkodobé víza (90-dňové) pre schengenský priestor, ktorý zahŕňa 22 členských štátov Únie a štyri pridružené krajiny (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).



Komisia spresnila, že v súčasnosti sa od občanov zo 105 krajín sveta (mimo hraníc EÚ) vyžaduje, aby pri krátkodobých návštevách schengenského priestoru zažiadali o vízum. To platí aj pre entity ako Kosovo a Palestínska samospráva, ktorých samostatnosť niektoré členské krajiny EÚ neuznali.



