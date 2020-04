EÚ má usmernenia o azylových postupoch, relokáciách a repatriaciách

Brusel 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v súvislosti s pandémiou koronavírusu prijala usmernenie o vykonávaní príslušných pravidiel EÚ o azylových a návratových postupoch a o presídľovaní utečencov, ktoré predkladá členským štátom.



Komisia tak reaguje na žiadosť členských štátov o poskytnutie rád, ako zabezpečiť kontinuitu právnych postupov a dodržiavanie základných práv migrantov. Usmernenie bolo pripravené s pomocou Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi.



Podpredseda EK pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol, že pandémia má priame dôsledky na spôsob, akým sa implementujú pravidlá EÚ v oblasti azylu a návratovej politiky, a rušivo pôsobí na presídľovanie migrantov s nárokom na azyl. Usmernenia podľa neho poslúžia na pružnejšie využívanie pravidiel EÚ, aby sa zaistila kontinuita postupov v čo najväčšej možnej miere a zároveň zabezpečila ochrana zdravia a práv ľudí.



"Akékoľvek opatrenia prijaté v oblasti azylu, presídlenia a readmisií by mali v plnej miere zohľadniť opatrenia na ochranu zdravia zavedené členskými štátmi s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. Osobitná starostlivosť a pozornosť by sa mala venovať najmä maloletým migrantom bez sprievodu a rodinám," vysvetlila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.



V oblasti azylovej politiky EK odporúča, aby registrácia a spracovanie žiadostí pokračovali, pričom osobné pohovory sa môžu viesť aj prostredníctvom videokonferencií. Komisia vyzvala členské štáty, aby čo najskôr obnovili presuny žiadateľov o azyl, avšak pred akýmkoľvek presunom by mali zvážiť situáciu súvisiacu s koronavírusom vrátane možného tlaku na národný zdravotný systém. Podľa EK karanténne a izolačné opatrenia pre azylantov musia byť primerané a nediskriminačné so zaistením potrebnej zdravotnej starostlivosti. Ak pre ochranné opatrenia nie je možné okamžite odobrať odtlačky prstov žiadateľa o azyl, členské štáty to musia urobiť najneskôr do 48 hodín po zrušení takýchto opatrení.



Komisia upozornila, že v dôsledku pandémie došlo k vážnemu prerušeniu relokácií migrantov. Členské štáty, ako aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) dočasne pozastavili presídľovacie operácie. Prípravné činnosti by však mali pokračovať v maximálnej možnej miere, aby presídľovacie operácie mohli po koronakríze hladko pokračovať.



Eurokomisia tiež odporučila, aby členské krajiny aj napriek dočasnému narušeniu vykonávania repatriácií, čo bolo spôsobené pandémiou, pokračovali v postupoch platných pre návraty migrantov do tretích krajín, najmä ak ide o činnosti, ktoré možno vykonávať aj napriek reštriktívnym opatreniam. Podľa EK by sa za tejto situácie mali uprednostňovať dobrovoľné návraty, už aj preto, že predstavujú nižšie riziko pre zdravie a bezpečnosť. Agentúra Frontex je pripravená pomáhať členským štátom pri organizovaní leteckých operácií.





Spravodajca TASR Jaromír Novak