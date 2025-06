EÚ má záujem o predĺženie ochranného štatútu pre Ukrajincov do 2027

Brusel 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla predĺženie práv na pobyt ukrajinských utečencov v EÚ o ďalší rok. EK však po prvý raz zároveň zdôraznila, že platnosť osobitného štatútu pre utečencov raz vyprší, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ochranu, ktorú Ukrajincom poskytuje 27-členských štátov EÚ od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, v súčasnosti využíva 4,3 milióna ľudí. Najväčšie komunity ukrajinských utečencov žijú v Nemecku, Poľsku a Českej republike. Dočasná ochrana sa predlžovala už viackrát a v súčasnosti má platnosť do marca 2026.



Vzhľadom na to, že ruské útoky pokračujú a situácia na Ukrajine nie je „stabilná“, EK odporučila členským štátom predĺžiť právo na pobyt do 4. marca 2027. Komisia zároveň vyzvala členské štáty, aby začali „pripravovať pôdu na zrušenie dočasnej ochrany, keď sa splnia potrebné podmienky“. Podľa agentúry AFP tým odkazovala na ukončenie konfliktu.



„Od roku 2022 poskytujeme ochranu osobám, ktoré utekajú pred agresívnou ruskou vojnou proti Ukrajine, a budeme v tom pokračovať,“ zdôraznila vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Spolu s Ukrajinou tiež pripravujeme pôdu pre ľudí, aby sa mohli vrátiť a znovu vybudovať svoje domovy, keď to bude bezpečné,“ doplnila.



Osoby s dočasnou ochranou majú v celej EÚ rovnaké práva vrátane povolenia na pobyt, prístupu na trh práce a bývania, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a prístupu k vzdelaniu, pripomína AFP.



V návrhu Komisie, ktorý členské štáty zrejme schvália na zasadnutí ministrov vnútra EÚ budúci týždeň, sa uvádzajú dva hlavné scenáre pre Ukrajincov po ukončení súčasnej ochrany. Prvým je poskytnúť im iné národné alebo celoeurópske právne postavenie, ktoré by im zaisťovalo povolenie na pobyt na základe zamestnania, štúdia alebo výskumnej činnosti. Ďalším je postupné opätovné začlenenie utečencov v ich domovskej krajine, pričom členské štáty by vytvorili programy „dobrovoľného návratu“ a pomohli osobám cestovať domov na prieskumné cesty s cieľom posúdiť vojnové škody.