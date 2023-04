EÚ má zoznam veľmi veľkých digitálnych platforiem

Brusel 26. apríla (TASR) - Rozhodnutie Európskej komisie (EK) určiť 17 veľmi veľkých online platforiem (VLOP) a dve veľmi veľké online vyhľadávače (VLOSE) vychádza zo zákona o digitálnych službách z decembra 2020. Uviedla to podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v stredu na stretnutí s novinármi zastupujúcimi Európsku redakciu (ENR), ktorá združuje viacero európskych tlačových agentúr, informuje spravodajca TASR.



Komisia v utorok za veľké online platformy, ktoré majú dosah na aspoň 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne, označila nasledujúce: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube a Zalando.



Za veľmi veľké online vyhľadávače považuje Bing a Google Search. Platformy boli určené na základe údajov používateľov, ktoré museli zverejniť do 17. februára 2023.



Tieto spoločnosti budú musieť do štyroch mesiacov splniť súbor nových povinností podľa zákona o digitálnych službách (DSA). Cieľom je posilniť postavenie používateľov vrátane maloletých v online prostredí a chrániť ich tým, že sa od určených služieb bude vyžadovať, aby posúdili a zmiernili svoje systémové riziká a poskytli spoľahlivé nástroje na moderovanie obsahu.



Hlavnými povinnosťami platforiem sú: posilnenie postavenia používateľov, silná ochrana maloletých, starostlivejšie moderovanie obsahu, menej dezinformácií a tiež väčšia transparentnosť a zodpovednosť.



Do konca augusta musia určené platformy a vyhľadávače prispôsobiť svoje systémy, zdroje a postupy tak, aby vytvorili nezávislý systém súladu, vykonali prvé ročné posúdenie rizík a podali o tom správu eurokomisii.



Platformy budú musieť identifikovať, analyzovať a zmierňovať širokú škálu systémových rizík počnúc tým, ako môžu ich služby rozširovať nezákonný obsah a dezinformácie, a končiac vplyvom na slobodu prejavu a slobodu médií. Rovnako musia posudzovať a zmierňovať riziká spojené s rodovo motivovaným násilím, ako aj s ochranou maloletých a ich duševného zdravia online.



Plány platforiem a vyhľadávačov na zmierňovanie rizika budú predmetom nezávislého auditu a dohľadu, ktorý bude vykonávať eurokomisia.



Jourová opísala, ako budú digitálne platformy musieť fungovať v súlade s DSA. Vzhľadom na šírenie dezinformácií cez internet pripomenula, že eurokomisia po vypuknutí ruskej agresie voči Ukrajine požiadala platformy, aby jasne naznačili, na ktorej strane stoja, a obmedzovali šírenie ruskej propagandy.



Spresnila, že EK nie je spokojná s reakciou digitálnych platforiem, najmä čo sa týka krajín strednej a východnej Európy, ktoré sú najviac vystavené ruským dezinformáciám. Pripomenula príklad Slovenska, kde má Facebook iba jedného človeka na overovanie pravosti faktov a šírených dezinformácií.



Zákon o digitálnych službách sa bude presadzovať prostredníctvom celoeurópskej štruktúry dohľadu. Komisia bude spolupracovať s národnými koordinátormi digitálnych služieb. Tieto vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné aj za dohľad nad menšími platformami a vyhľadávačmi, musia krajiny EÚ zriadiť do 17. februára 2024. Dovtedy musia všetky ostatné platformy splniť svoje povinnosti vyplývajúce z DSA a poskytnúť svojim používateľom ochranu a záruky stanovené v tomto zákone.