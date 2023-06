EÚ: Maďarsko spomalením procedúry pre azylantov porušilo legislatívu

Brusel/Luxemburg 22. júna (TASR) - Maďarsko porušilo azylovú legislatívu Európskej únie tým, že spomalilo možnosť žiadateľov o azyl požiadať o právnu ochranu. Vo štvrtok tak rozhodol Súdny dvor EÚ, informuje spravodajca TASR.



Súdna inštancia z Luxemburgu spresnila, že Maďarsko možnosť podania žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany podmienilo predchádzajúcim predložením vyhlásenia o úmysle na veľvyslanectve v tretej krajine. Tým porušilo svoje povinnosti vyplývajúce zo spoločnej legislatívy EÚ.



Po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 maďarská vláda prijala nový zákon. Podľa neho štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti pred podaním žiadosti o azyl musia absolvovať predbežné konanie. V praxi to znamenalo, by žiadatelia o azyl museli vycestovať na maďarské veľvyslanectvo v Belehrade (Srbsko) alebo Kyjeve (Ukrajina), a osobne predložiť vyhlásenie o úmysle podať žiadosť o udelenie medzinárodnej ochrany. Následne maďarské orgány mohli rozhodnúť, či žiadateľom o azyl povolia vstup do Maďarska.



Európska komisia usúdila, že to porušuje azylovú legislatívu EÚ a zažalovala Maďarsko na najvyššom súde EÚ. Súd dal za pravdu EK, pretože nariadenie maďarskej vlády predstavuje "neprimeraný zásah" do práv osôb žiadajúcich azyl a zbavuje ich možnosti účinne požiadať o právnu ochranu v Maďarsku, na čo majú nárok podľa Charty základných práv EÚ.



Vyhlásenie o úmysle nie je zakotvené v právnych predpisoch EÚ a nezaručuje účinný a rýchly prístup k azylovému konaniu. Toto opatrenie podľa sudcov nebolo vhodné ani z hľadiska obmedzenia šírenia pandémie.



Maďarsko je často kritizovaná EK za tvrdú politiku voči utečencom. Súdny dvor EÚ už zamietol podstatné časti maďarského azylového systému. V roku 2020 bolo Maďarsko vyzvané, aby zatvorilo strediská, v ktorých zhromažďovalo azylantov zadržaných na hraniciach. O rok neskôr súd označil za odporujúci legislatíve EÚ aj maďarský zákaz mimovládnym organizáciám, aby nepomáhali utečencom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)