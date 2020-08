Michel odcestoval do Bejrútu na víkendové rozhovory s lídrami Libanonu

Brusel 7. augusta (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel odcestoval v piatok do Bejrútu, zasiahnutého ničivým výbuchom, na víkendové rozhovory s libanonskými lídrami. Európska únia zároveň zvažuje rozsah svojho príspevku, ktorý oznámi na darcovskej konferencii, a tá sa bude konať v najbližších dňoch. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Michel, ktorý predsedá summitom 27 národných lídrov EÚ, bude viesť v sobotu rozhovory s libanonským prezidentom, premiérom a predsedom parlamentu.



Zúčastní sa aj na spomínanej darcovskej konferencii, organizovanej Francúzskom, spolu s eurokomisárom pre krízový manažment. Brusel oznámil, že virtuálna konferencia sa uskutoční v nedeľu, ale Francúzsko má termín ešte len potvrdiť.



EÚ poslala do Libanonu vyše 300 záchranárov, cvičených psov, vozidlá a vybavenie a tiež približne 33 miliónov eur. Budú pomáhať plniť núdzové potreby ľudí aj napriek obavám, že peniaze by mohli by zneužité, keďže Libanon je známy hlboko zakorenenou korupciou, píše AP.



Hovorca Európskej komisie Peter Stano v piatok povedal, že lídri Európy zdôrazňujú potrebu zmien v Libanone, ktorý bol už pred utorkovou explóziou v bejrútskom prístave oslabený vážnou ekonomickou krízou a pandémiou koronavírusu.



Podľa Stana je tragédia v Bejrúte "budíčkom pre libanonských politikov, aby sa začali zjednocovať a pustili sa do veľmi zásadných reforiem, lebo libanonskému ľudu a takisto partnerom Libanonu v zahraničí je jasné, že táto krajina potrebuje hĺbkové reformy".