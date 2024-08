Ministri obrany EÚ diskutujú o možnom presune výcviku na Ukrajinu

Brusel 30. augusta (TASR) - Ministri obrany členských krajín Európskej únie v piatok v Bruseli diskutujú o možnom pláne presunúť niektoré výcvikové operácie na územie Ukrajiny, kde by sa cvičili tamojší vojaci. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



V súčasnosti sa uskutočňuje výcvik ukrajinských vojakov v Nemecku a Poľsku. Misia sa začala ešte v novembri 2022 a Únia má ambíciu do konca leta pripraviť celkovo 60.000 vojakov.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell uviedol, že v súčasnosti neexistuje v otázke možného presunu výcviku zhoda všetkých 27 členských štátov. Estónsko, Francúzsko či Litva sa podľa DPA vyjadrili v prospech tohto plánu, zatiaľ čo niektoré ďalšie krajiny na čele s Nemeckom sú týmto prípadným krokom znepokojené. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans a lotyšský minister obrany Andris Spruds naznačili, že sú otvorení diskusii, avšak zdôraznili potrebu opatrnosti a kolektívneho rozhodnutia členských krajín.



Ministri v piatok diskutujú aj o predĺžení spomínanej misie do roku 2026 a o podmienkach, za akých môže Ukrajina používať západné zbrane na ruskom území. Témou stretnutia je aj vojenská misia EÚ Aspides na ochranu obchodnej lodnej dopravy v Červenom mori pred útokmi húsíjských militantov v Jemene. Zasadnutie je neformálne, a teda sa od ministrov neočakáva prijatie žiadnych oficiálnych rozhodnutí.