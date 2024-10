Ministri zahraničia EÚ schválili sankcie na Irán za rakety Rusku

Luxemburg 14. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu schválili sankcie voči Iránu za dodávky balistických rakiet do Ruska, potvrdili diplomati agentúre DPA, píše TASR.



Európska únia už Irán niekoľkokrát varovala, aby Rusku nedodával balistické rakety, ktoré by Moskva mohla používať vo vojne na Ukrajine. Irán dôrazne popiera, že by Rusku dodával zbrane. Teherán tvrdí, že s Moskvou udržiava strategickú spoluprácu, tá sa však netýka vojny na Ukrajine.



Sankcie EÚ sa zameriavajú na spoločnosti a jednotlivcov zapojených do iránskych programov, ktoré sa týkajú balistických rakiet, a do dodávok týchto rakiet a ďalších zbraní do Ruska.



Jednou zo sankcionovaných spoločností je iránska štátna letecká spoločnosť Iran Air. Aj Nemecko a Francúzsko už oznámili, že pracujú na sankciách proti tejto leteckej spoločnosti.



Sankcie zahŕňajú aj zmrazenie aktív a zákaz vstupu do EÚ a nadobudnú platnosť po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.