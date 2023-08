EÚ mobilizuje protipožiarne lietadlá a hasičov ako pomoc pre Grécko

Brusel 21. augusta (TASR) - Po vypuknutí nových ničivých požiarov v gréckom regióne Alexandrupolis-Feres sa EÚ rozhodla nasadiť dve ďalšie hasičské lietadlá zo strategických zásob rescEU so sídlom na Cypre a vyslať tam rumunský hasičský tím. Pomoc pre Grécko v pondelok potvrdila Európska komisia (EK) informuje spravodajca TASR.



Do Grécka by malo ešte v priebehu pondelka doraziť 56 hasičov a 10 hasičských vozidiel. V Grécku už zasahuje tím pozemných hasičov z Francúzska.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá uviedol, že Grécko má za sebou najhorší júl od roku 2008.



"Požiare sú intenzívnejšie a silnejšie, ničia viac územia ako predtým. Požiar v regióne Alexandrupolis-Feres už poškodil viacero domov a vynútil si evakuáciu ôsmich dedín. Rýchla reakcia EÚ je opäť nevyhnutná a ďakujem Cypru a Rumunsku za pomoc gréckym hasičom, ktorí bojujú s požiarmi," vyhlásil.



Pomoc nasleduje v rámci aktivácie mechanizmu civilnej ochrany. Grécko ho aktivovalo v júli, keď EÚ zmobilizovala deväť hasičských lietadiel, 510 hasičov a 117 vozidiel. EÚ na posúdenie škôd v najviac postihnutých oblastiach tiež používa satelitné mapovanie vesmírneho programu EÚ Copernicus.



EK spresnila, že v prípade zhoršenia situácie je pripravená zmobilizovať ďalšiu pomoc.