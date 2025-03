EÚ môže pre zatknutie Imamogla zrušiť plánované rozhovory s Tureckom

Brusel 24. marca (TASR) - Hovorca Európskej komisie (EK) v pondelok uviedol, že EÚ v reakcii na zatknutie opozičného primátora Istanbulu Ekrema Imamogla nevylučuje zrušenie spoločných rokovaní s Tureckom, ktoré sú naplánované na budúci mesiac. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Hovorca poukázal na skoršie vyhlásenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, ktorá označila zatknutie Imamogla za "mimoriadne znepokojujúce" a pripomenula, že Turecko ako členská krajina Rady Európy a kandidát na vstup do EÚ musí rešpektovať demokratické hodnoty a predovšetkým práva volených predstaviteľov.



Rozhovory s Tureckom von der Leyenová oznámila len niekoľko dní pred zadržaním Imamogla. Uskutočniť by sa mali v apríli a zamerané budú na hospodárske témy, migráciu a bezpečnostné otázky.



Na zasadnutí Európskej rady minulý rok sa lídri členských štátov zhodli na posilnení vzťahov s Tureckom, ktoré zohráva kľúčovú úlohu pri stabilizácii regiónu východného Stredomoria a riešení problémov s migráciou.



Imamogla zadržali v stredu v súvislosti s obvineniami z korupcie a terorizmu. V nedeľu súd rozhodol o jeho oficiálnom zatknutí a umiestnení do vyšetrovacej väzby v prípade týkajúcom sa korupcie. Politik všetky obvinenia popiera a tvrdí, že ho vláda chce vyšetrovaním odstaviť ako politického rivala. Ministerstvo vnútra mu v nedeľu vzhľadom na vyšetrovaciu väzbu "dočasne" odňalo funkciu starostu Istanbulu.