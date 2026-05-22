EÚ môže zavádzať sankcie za ohrozovanie plavby v Hormuzskom prielive
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Členské štáty EÚ v piatok prijali technické rozhodnutie, na základe ktorého EÚ môže zavádzať sankcie na iránskych a ďalších predstaviteľov zodpovedných za ohrozovanie plavby v Hormuzskom prielive. Vyplýva to z vyhlásenia Rady EÚ, píše TASR.
Irán v nadväznosti na americké a izraelské útoky z konca februára do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv, cez ktorý sa pred vojnou dalo plaviť neobmedzene. Teraz môžu preplávať strategickou úžinou podľa Teheránu iba lode, ktoré s ním plavbu koordinujú.
Rada EÚ oznámila, že členské štáty sa rozhodli rozšíriť rámec opatrení, ktoré EÚ pôvodne zaviedla s cieľom reagovať na vojenskú podporu Teheránu Ruska vo vojne proti Ukrajine a militantných skupín na Blízkom východe. Ministri zahraničných vecí politickú dohodu o tejto veci dosiahli ešte v apríli.
„Kroky Iránu voči plavidlám prechádzajúcim Hormuzským prielivom sú v rozpore s medzinárodným právom. Porušujú ustanovené práva na tranzit aj neškodný prechod cez medzinárodné prielivy,“ píše sa vo vyhlásení.
Upravenie sankčného režimu podľa Rady EÚ odteraz umožní zavádzať sankcie aj proti „fyzickým a právnickým osobám zapojeným do aktivít Iránu, ktoré ohrozujú slobodu plavby“ v Hormuzskom prielive. Opatrenia zahŕňajú zákaz vstupu na územie EÚ ako aj zmrazenie majetku. Občanom a spoločnostiam v EÚ sa tiež zakazuje poskytovať financie alebo iné zdroje jednotlivcom a subjektom na sankčnom zozname.
Na koho by sa mohli nové sankcie vzťahovať, EÚ bezprostredne neuviedla. Brusel už predtým uvalil sankcie za porušovanie ľudských práv v Iráne.
