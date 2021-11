EÚ na budúci rok predstaví mediálny zákon, oznámil eurokomisár Breton

Brusel 29. novembra (TASR) - Európska komisia plánuje predstaviť na budúci rok nové pravidlá, ktoré majú zabrániť veľkým mediálnym spoločnostiam kupovať svojich menších konkurentov, ako aj zamedziť vládnym zásahom voči médiám. V pondelok to oznámil eurokomisár pre vnútorný trh EÚ Thierry Breton, ktorého citovala agentúra Reuters.



Ako pripomína Reuters, tento návrh novej európskej exekutívy sa pripravuje v čase, keď vlády v Poľsku, Maďarsku a Slovinsku prijímajú legislatívne úpravy obmedzujúce slobodu tlače. Brusel sa zároveň obáva, že prax udeľovania štátnych reklamných kampaní provládnym médiám v niektorých krajinách možno považovať za formu nepriameho politického zasahovania.



"Európska komisia na budúci rok predstaví zákon o slobode médií s cieľom vyriešiť tieto obavy" povedal Breton na európskom fóre spravodajských médií (European News Media Forum) v Bruseli.



"Chceme zakročiť proti všetkým typom neoprávneného zasahovania do aktivít našich mediálnych spoločností. Musíme zabezpečiť, že budú existovať záruky plurality médií vrátane tých internetových, aby nenastala situácia, že niekto bude príliš veľký na to, aby mu záležalo na verejnej diskusii," dodal Breton.



Eurokomisár ďalej priblížil, že avizované pravidlá budú zamerané aj proti zasahovaniu tretích krajín do vnútorných záležitostí členských štátov EÚ - najmä v čase prípravy a konania volieb.



Komisia bude tieto nové pravidlá ešte pred ich finálnym prijatím konzultovať s mediálnymi subjektmi a ďalšími zainteresovanými stranami, uviedol komisár Breton.