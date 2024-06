EÚ na svoj zoznam sankcií pridala šesť osôb za kybernetické útoky

Brusel 24. júna (TASR) - Diplomati členských krajín EÚ v pondelok na pracovnom stretnutí v Luxemburgu schválili dodatočné sankcie voči šiestim osobám zapojeným do kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru v členských štátoch EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada EÚ spresnila, že po prvýkrát sa prijímajú reštriktívne opatrenia proti kyberzločincom, ktorí používajú ransomvérové kampane proti základným službám, ako je zdravotníctvo a bankovníctvo.



Na sankčný zoznam EÚ sa dostali dvaja členovia skupiny "Callisto" Ruslana Pereťjatka a Andrej Korinec. Ide o skupinu ruských vojenských spravodajských dôstojníkov zodpovedných za phishingové kampane v krajinách EÚ a tretích krajinách, pri ktorých kradnú citlivé údaje v dôležitých funkciách štátu vrátane rezortov obrany a diplomacie.



EÚ sankcie zamerala aj na Oleksandra Sklianka a Mykolu Černycha z "Armagedonskej hackerskej skupiny" podporovanej Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) Ruskej federácie. Je zodpovedná za kybernetické útoky s významným dopadom na vlády členských štátov EÚ a na Ukrajinu, aj pomocou phishingových e-mailov a kampaní so škodlivým softvérom.



Sankcie sa týkajú aj Michaila Careva a Maksima Galočkina, kľúčových hráčov pri nasadzovaní škodlivých softvérov malvéru Conti a Trickbot. Trickbot vytvorila hackerská skupina "Wizard Spider", ktorá viedla počítačové útoky na rôzne sektory vrátane zdravotníctva a bankovníctva, čím spôsobila značné ekonomické škody v EÚ.



Režim kybernetických sankcií EÚ sa v súčasnosti vzťahuje na 14 jednotlivcov a štyri právne subjekty a zahŕňa zmrazenie ich aktív a zákaz cestovania do členských krajín Únie. Fyzické osoby a právne subjekty z EÚ majú zakázané poskytovať peniaze osobám a firmám na tomto sankčnom zozname.



EÚ v júni 2017 vytvorila právny rámec pre spoločnú diplomatickú reakciu na škodlivé kybernetické aktivity (takzvaný súbor nástrojov kybernetickej diplomacie). Umožňuje to EÚ a jej členským štátom využívať všetky opatrenia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na prevenciu, odrádzanie a reagovanie na škodlivé kybernetické aktivity.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)