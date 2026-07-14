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EÚ na záver uzavrela s Albánskom prvé tri rokovacie kapitoly
Albánsko už otvorilo všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s EÚ.
Autor TASR
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Brusel 14. júla (TASR) - Európska únia a Albánsko v utorok počas deviateho zasadnutia prístupovej konferencie predbežne uzavreli tri kapitoly rokovaní o vstupe krajiny do Únie. Týkajú sa vedy a výskumu, vzdelávania a kultúry a vonkajších vzťahov. V Bruseli sa tak zavŕšil takzvaný „superutorok“, počas ktorého sa posun v prístupovom procese dosiahol aj pri Ukrajine, Moldavsku a Čiernej Hore. Informuje o tom TASR.
„Po splnení kritérií v oblasti právneho štátu v máji Albánsko začalo uzatvárať prvé tri rokovacie kapitoly. Tento významný úspech potvrdzuje odhodlanie Albánska aj EÚ pokračovať na ceste európskej integrácie krajiny. Povzbudzujem Albánsko, aby pokračovalo v kľúčových reformách aj v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne. Írsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Albánsko už otvorilo všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s EÚ. Predbežné uzavretie jednotlivých kapitol ešte neznamená ich definitívne schválenie. EÚ sa k nim môže v prípade potreby vrátiť a konečné dohody nadobudnú platnosť až po ukončení rokovaní vo všetkých oblastiach.
Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009, štatút kandidátskej krajiny získalo v júni 2014. Prvá medzivládna prístupová konferencia medzi EÚ a Albánskom sa uskutočnila v júli 2022.
EÚ v utorok po prvý raz za viac ako dve desaťročia zorganizovala štyri prístupové konferencie v jednom dni, preto tento deň únijní predstavitelia označili za „superutorok“. S Ukrajinou a Moldavskom otvorila rokovania o klastri 6 zameranom na vonkajšie vzťahy, zatiaľ čo s Čiernou Horou predbežne uzavrela kapitoly o hospodárskej súťaži a colnej únii.
Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov. Kandidátske krajiny tak musia zosúladiť svoje právne predpisy s predpismi EÚ vo všetkých oblastiach - od životného prostredia a poľnohospodárstva až po spravodlivosť.
Predseda Európskej rady António Costa na záver dňa vyhlásil, že dynamika rozširovania EÚ je najsilnejšia za posledné roky. „Proces napreduje, poháňaný reformami a odhodlaním. Túto príležitosť musíme využiť. Každý ďalší krok nás približuje k jednotnejšej, odolnejšej a prosperujúcejšej Európe,“ uviedol na sociálnej sieti X.
„Po splnení kritérií v oblasti právneho štátu v máji Albánsko začalo uzatvárať prvé tri rokovacie kapitoly. Tento významný úspech potvrdzuje odhodlanie Albánska aj EÚ pokračovať na ceste európskej integrácie krajiny. Povzbudzujem Albánsko, aby pokračovalo v kľúčových reformách aj v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedol írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne. Írsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Albánsko už otvorilo všetkých 33 rokovacích kapitol v rámci prístupových rokovaní s EÚ. Predbežné uzavretie jednotlivých kapitol ešte neznamená ich definitívne schválenie. EÚ sa k nim môže v prípade potreby vrátiť a konečné dohody nadobudnú platnosť až po ukončení rokovaní vo všetkých oblastiach.
Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009, štatút kandidátskej krajiny získalo v júni 2014. Prvá medzivládna prístupová konferencia medzi EÚ a Albánskom sa uskutočnila v júli 2022.
EÚ v utorok po prvý raz za viac ako dve desaťročia zorganizovala štyri prístupové konferencie v jednom dni, preto tento deň únijní predstavitelia označili za „superutorok“. S Ukrajinou a Moldavskom otvorila rokovania o klastri 6 zameranom na vonkajšie vzťahy, zatiaľ čo s Čiernou Horou predbežne uzavrela kapitoly o hospodárskej súťaži a colnej únii.
Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do šiestich klastrov. Kandidátske krajiny tak musia zosúladiť svoje právne predpisy s predpismi EÚ vo všetkých oblastiach - od životného prostredia a poľnohospodárstva až po spravodlivosť.
Predseda Európskej rady António Costa na záver dňa vyhlásil, že dynamika rozširovania EÚ je najsilnejšia za posledné roky. „Proces napreduje, poháňaný reformami a odhodlaním. Túto príležitosť musíme využiť. Každý ďalší krok nás približuje k jednotnejšej, odolnejšej a prosperujúcejšej Európe,“ uviedol na sociálnej sieti X.