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EÚ odkladá zverejnenie satelitných snímok Perzského zálivu
Americkí predstavitelia požiadali o odklad šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú koncom júna.
Autor TASR
Paríž 24. júla (TASR) - Európska únia vyhovela žiadosti Spojených štátov, aby odložila zverejnenie svojich satelitných snímok z oblasti Perzského zálivu o 24 hodín. Vyplýva to z rozhodnutia v oficiálnom vestníku, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.
Americkí predstavitelia požiadali o odklad šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú koncom júna. Žiadosť sa vzťahovala na údaje z dvoch satelitov európskeho monitorovacieho programu Copernicus - Sentinel-1 a Sentinel-2 - nad Perzským zálivom. Ide o oblasť, kde prebiehajú iránske a americké útoky a kde USA uvalili námornú blokádu na iránske prístavy.
Rada Európskej únie podľa rozhodnutia z 13. júla uviedla, že odklad zverejňovania satelitných snímok je nevyhnutný, aby sa zabezpečilo, že „nebudú použité žiadnym tretím štátom ani neštátnym subjektom spôsobom, ktorý by predstavoval hrozbu pre záujmy Únie a jej členských štátov v regióne alebo pre záujmy ich spojencov“.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii uzavrel Hormuzský prieliv a zaútočil na okolité krajiny Perzského zálivu. Konflikt na istý čas aspoň formálne pozastavili dohody o prímerí, ktoré Teherán a Washington uzavreli v apríli a následne v júni ako súčasť memoranda o porozumení.
V skutočnosti však obe strany v bojoch pokračovali aj napriek prímeriu. USA svoj vojenský zásah proti Iránu naplno obnovili začiatkom júla s odôvodnením, že ide o odvetu za jeho útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi na americké základne v štátoch Perzského zálivu.
Americkí predstavitelia požiadali o odklad šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú koncom júna. Žiadosť sa vzťahovala na údaje z dvoch satelitov európskeho monitorovacieho programu Copernicus - Sentinel-1 a Sentinel-2 - nad Perzským zálivom. Ide o oblasť, kde prebiehajú iránske a americké útoky a kde USA uvalili námornú blokádu na iránske prístavy.
Rada Európskej únie podľa rozhodnutia z 13. júla uviedla, že odklad zverejňovania satelitných snímok je nevyhnutný, aby sa zabezpečilo, že „nebudú použité žiadnym tretím štátom ani neštátnym subjektom spôsobom, ktorý by predstavoval hrozbu pre záujmy Únie a jej členských štátov v regióne alebo pre záujmy ich spojencov“.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii uzavrel Hormuzský prieliv a zaútočil na okolité krajiny Perzského zálivu. Konflikt na istý čas aspoň formálne pozastavili dohody o prímerí, ktoré Teherán a Washington uzavreli v apríli a následne v júni ako súčasť memoranda o porozumení.
V skutočnosti však obe strany v bojoch pokračovali aj napriek prímeriu. USA svoj vojenský zásah proti Iránu naplno obnovili začiatkom júla s odôvodnením, že ide o odvetu za jeho útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi na americké základne v štátoch Perzského zálivu.