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EÚ nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom

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Na snímke pohľad na Veľký Kremeľský palác v Moskve. Foto: TASR - Henrich Mišovič

V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním na nemenovaného európskeho predstaviteľa, píše TASR.

Autor TASR
Brusel 17. júna (TASR) - Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním na nemenovaného európskeho predstaviteľa, píše TASR.

„V uplynulých týždňoch došlo ku krátkym kontaktom na diplomatickej úrovni s cieľom otvoriť komunikačné kanály, avšak o zásadných veciach sa nerokovalo,“ uviedol predstaviteľ EÚ pod podmienkou anonymity.

Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sú od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA pozastavené. Viacerí lídri preto vyzývajú, aby EÚ prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Vyzval na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.

V akomkoľvek budúcom scenári má EÚ konkrétne záujmy, ktoré bude potrebné brániť, a preto je dôležité mať s Ruskom otvorené diplomatické kanály,“ uviedol predstaviteľ EÚ. „Únia nie je sprostredkovateľom. Podporuje Ukrajinu v jej úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ zdôraznil.
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