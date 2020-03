Európska únia navrhla balík opatrení na zmiernenie dosahu COVID-19

Brusel 13. marca (TASR) - Európska komisia dnes predstavila riešenia na zmiernenie sociálno-ekonomického dosahu epidémie COVID-19, a to vrátane možnosti využiť na tento účel 37 miliárd eur cez politiku kohézie.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá zdôraznila, že exekutíva EÚ sa zameriava na európsku koordinovanú reakciu na túto krízu a prijme všetky potrebné nástroje na zmiernenie následkov epidémie.



V prvom rade je to snaha zabezpečiť potrebné dodávky pre systémy zdravotnej starostlivosti pri zachovaní integrity jednotného trhu. Ďalej sú tu opatrenia v prospech ľudí, aby kríza neprimerane neovplyvňovala príjmy a pracovné miesta, podpora pre podniky a snaha zabezpečiť, aby likvidita finančného sektora v EÚ mohla aj naďalej podporovať hospodárstvo. A je tu aj snaha umožniť členským štátom prijímať rozhodnutia prostredníctvom flexibility právnych rámcov o štátnej pomoci a Paktu stability a rastu.



"Pandémia koronavírusu je testom pre nás všetkých. Nie je to len výzva pre naše systémy zdravotnej starostlivosti, ale tiež šok pre hospodárstvo. Dnešný ekonomický balík sa zaoberá touto situáciou a urobíme všetko, čo je potrebné na podporu Európanov a európskeho hospodárstva," opísala situáciu von der Leyenová.



V rámci novej investičnej iniciatívy na boj proti koronavírusu EK navrhla využiť 37 miliárd eur cez politiku kohézie. Komisia tento rok nebude vymáhať od členských štátov vrátenie nevyčerpaného predbežného financovania cez štrukturálne fondy. To predstavuje asi 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ, ktoré členské štáty budú môcť použiť na doplnenie štrukturálneho financovania vo výške 29 miliárd eur. Účinne sa tým zvýši výška investícií v roku 2020 a pomôže sa vopred vyčleniť aj použitie doteraz nepridelených 28 miliárd eur na financovanie politiky kohézie na roky 2014 - 2020. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento návrh urýchlene schválili.



Hlavná fiškálna reakcia na koronavírus pôjde cez štátne rozpočty členských štátov, a preto EK navrhla, aby vlády krajín mohli navrhnúť rozsiahle podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o štátnej pomoci pre občanov a firmy, aj pre malé a stredné podniky, ktoré čelia hospodárskym problémom pre COVID-19.



Ide o opatrenia, ako sú mzdové dotácie, pozastavenie platieb daní z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty, alebo sociálne príspevky. Členské štáty môžu poskytnúť finančnú pomoc priamo spotrebiteľom, napríklad na zrušené služby alebo cestovné lístky, ktoré prevádzkovatelia nevracajú.



Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmobilizuje aj na podporu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku koronavírusu. V roku 2020 bude mať k dispozícii až 179 miliónov eur.



Pravidlá EÚ o štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomáhať spoločnostiam vyrovnať sa s nedostatkom likvidity, ak potrebujú pomoc na záchranu a môžu nahradiť firmám škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami vrátane opatrení v odvetviach, ako je letectvo a cestovný ruch.



Exekutíva EÚ spresnila, že v nasledujúcich týždňoch bude jedna miliarda eur presmerovaná z rozpočtu EÚ ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytovali likviditu malým a stredným podnikom a stredným podnikom. Pomôže to najmenej 100.000 podnikom tohto typu s financovaním vo výške okolo 8 miliárd eur. Komisia presadzuje aj "úverové prázdniny" dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení touto epidémiou.



Epidémia v Taliansku má rozsah, ktorý umožňuje EK schváliť dodatočné vnútroštátne podporné opatrenia na nápravu vážneho narušenia ekonomiky členského štátu. Komisia v prípade potreby pripraví osobitný právny rámec, ktorý by pomohol aj ostatným členským krajinám v podobnej situácii.



Komisia navrhne Rade EÚ, aby mohla byť uplatňovaná úplná flexibilita stanovená vo fiškálnom rámci EÚ, aby krajiny mohli implementovať opatrenia na potlačenie ohniska koronavírusu a na zmiernenie jeho negatívnych sociálno-ekonomických účinkov.



Exekutíva EÚ kladie dôraz na solidaritu, ktorá je kľúčová, ak treba zabezpečiť, aby sa základný tovar potrebný na zmiernenie zdravotných rizík dostal ku všetkým, ktorí ho potrebujú. Komisia tvrdí, že je nevyhnutné konať spoločne, aby sa zabezpečila výroba, skladovanie, dostupnosť a racionálne používanie zdravotníckych ochranných pomôcok a liekov v EÚ, otvorene a transparentne. Je proti prijímaniu jednostranných opatrení, ktoré obmedzujú voľný pohyb základného zdravotníckeho tovaru.