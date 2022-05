EÚ navrhla predpisy na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí on-line

Brusel 11. mája (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v stredu nové právne predpisy EÚ na prevenciu a boj proti pohlavnému zneužívaniu detí na internete. Informuje spravodajca TASR.



Podľa údajov Európskej komisie bolo len v roku 2021 na celom svete hlásených 85 miliónov obrázkov a videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí a mnohé ďalšie neboli nahlásené. Koronavírusová pandémia tento problém ešte zhoršila. Nadácia Internet Watch zaznamenala v roku 2021 64-percentný nárast správ o potvrdenom pohlavnom zneužívaní detí v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Súčasný systém založený na dobrovoľnom odhaľovaní a nahlasovaní zo strany spoločností je nedostatočný na primeranú ochranu detí. Až 95 percent všetkých správ o sexuálnom zneužívaní detí prijatých v roku 2020 pochádzalo od jednej spoločnosti, a to aj napriek jasným dôkazom, že problém neexistuje len na jednej platforme.



Komisia tvrdí, že nové jasné pravidlá s pevnými podmienkami a zárukami prinútia poskytovateľov internetových služieb, aby zisťovali, nahlasovali a odstraňovali materiál s pohlavným zneužívaním detí vo svojich službách.



Nové nezávislé Centrum EÚ pre sexuálne zneužívanie detí uľahčí úsilie poskytovateľov služieb tým, že bude pôsobiť ako centrum odborných znalostí. Bude poskytovať spoľahlivé informácie o identifikovanom materiáli, prijímať a analyzovať správy od poskytovateľov s cieľom identifikovať chybné správy a zabrániť zbytočným žalobám, zasielať príslušné správy orgánom v oblasti presadzovania práva a poskytovať podporu obetiam.



Pravidlá navrhované Európskou komisiou budú zahŕňať: povinné hodnotenie rizika a opatrenia na zmiernenie rizika; povinnosti cieleného zisťovania na základe súdneho príkazu určených vnútroštátnych orgánov; prísne záruky pri odhaľovaní, pričom detekčné technológie sa musia používať iba na účely odhaľovania sexuálneho zneužívania detí; jasné oznamovacie povinnosti – poskytovatelia musia zistené pohlavné zneužívanie detí on-line nahlásiť centru Európskej únie; efektívne odstraňovanie materiálov so sexuálnym zneužívaním detí; obmedzenie vystavenia "groomingu", čo znamená, že obchody s aplikáciami musia zabezpečiť, že deti nebudú môcť sťahovať aplikácie, ktoré ich môžu vystaviť vysokému riziku oslovovania zo strany neznámych osôb.



Okrem toho EK požaduje aj spoľahlivé mechanizmy dohľadu a súdnej nápravy. Aby sa minimalizovalo riziko chybného odhalenia a nahlásenia, centrum EÚ overí hlásenia o možnom pohlavnom zneužívaní detí on-line od poskytovateľov pred ich zaslaním orgánom činným v trestnom konaní a Europolu.



Podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v tejto súvislosti uviedla, že on-line obsahy so sexuálnym zneužívaním detí sú produktom prejaveného fyzického pohlavného zneužívania detí, čo je trestné.



"On-line sexuálne zneužívanie detí má pre deti rozsiahle a dlhodobé následky a zanecháva v nich hlbokú traumu. Niektoré sa z toho nikdy nezotavia. Pohlavnému zneužívaniu detí sa dá predísť, ak budeme spolupracovať na ochrane detí. Nepovoľujeme sexuálne zneužívanie detí v skutočnosti, takže to nesmieme povoliť ani on-line," odkázala Šuicová.



Návrh eurokomisie ešte musí schváliť aj Európsky parlament a Rada EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)