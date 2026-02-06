< sekcia Zahraničie
EÚ navrhla nové sankcie voči Rusku zamerané na energetiku a obchod
Balík sankcií, ktorý má byť schválený pri príležitosti štyroch rokov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022, sa zameriava aj na ruské banky, obchodníkov s kryptomenami a kovy.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 6. februára (TASR) - Najnovší balík sankcií EÚ voči Rusku, v poradí už dvadsiaty, sa vzťahuje na energetiku, finančné služby a obchod. V piatok to v správe pre médiá uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje bruselský spravodajca TASR.
Šéfka EK pripomenula, že Ukrajina sa aj naďalej musí brániť, pričom Rusko zdvojnásobuje počet vojnových zločinov a úmyselne útočí na domy a civilnú infraštruktúru, na energetické zariadenia a vykurovacie systémy. Dodala, že v Abú Zabí síce prebiehajú dôležité mierové rozhovory, ale Rusko príde k rokovaciemu stolu s úprimným úmyslom, iba ak bude naň vyvinutý tlak. Aj preto eurokomisia predkladá v poradí už 20. balík sankcií od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine.
Tento balík sankcií sa vzťahuje na energetiku, finančné služby a obchod. V oblasti energetiky EÚ zavádza úplný zákaz námorných služieb pre ruskú ropu a keďže lodná doprava je globálny biznis, navrhuje prijať tento zákaz v koordinácii s partnermi zo skupiny G7.
Komisia na zoznam tieňovej flotily zaradila ďalších 43 plavidiel, ich celkový počet dosiahne 640. EÚ Rusku sťažuje získavanie tankerov, ktoré sa používajú pre tieňovú flotilu, a pridáva rozsiahle zákazy poskytovania údržby a iných služieb pre tankery a ľadoborce na prepravu LNG.
Druhý blok opatrení sa týka obmedzenia ruského bankového systému a jeho schopnosti vytvárať alternatívne platobné kanály. „Toto je slabá stránka Ruska a my na ňu tvrdo zatlačíme,“ odkázala Leyenová.
EÚ na svoj čierny zoznam pridáva ďalších 20 ruských regionálnych bánk a prijme opatrenia proti kryptomenám, spoločnostiam, ktoré s nimi obchodujú, a platformám umožňujúcim obchodovanie s kryptomenami. Sankcie sa dotknú aj niekoľkých bánk v tretích krajinách zapojených do uľahčovania nelegálneho obchodu so sankcionovaným tovarom.
Tretí blok sankcií sprísňuje vývozné obmedzenia do Ruska novými zákazmi tovaru a služieb - od gumy až po traktory a služby kybernetickej bezpečnosti v hodnote viac ako 360 miliónov eur. EÚ zavádza tiež nové zákazy dovozu kovov, chemikálií a kritických minerálov, s ktorými sa doteraz dalo obchodovať, v hodnote vyše 570 miliónov eur. Zavádza ďalšie vývozné obmedzenia položiek a technológií používaných ruskou armádou, ako sú materiály používané na výrobu výbušnín. Novinkou sú kvóty na amoniak na obmedzenie existujúceho dovozu.
Šéfka EK zdôraznila odhodlanie Únie obmedziť vyhýbanie sa sankciám. Prvýkrát sa aktivuje nástroj proti obchádzaniu sankcií tým, že EÚ zakáže vývoz akýchkoľvek počítačových numerických riadiacich strojov a rádií do jurisdikcií, ktoré takéto produkty zvyknú reexportované do Ruska.
„Na záver navrhujeme silnejšie právne záruky pre spoločnosti z EÚ, ktoré ich ochránia pred porušovaním ich práv duševného vlastníctva alebo pred nespravodlivým vyvlastnením v Rusku v dôsledku zneužívajúcich súdnych rozhodnutí v súvislosti so sankciami,“ uviedla Leyenová. Podľa jej slov fiškálne príjmy Ruska z ropy a plynu klesli v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 24 %, čím sa prehĺbil jeho fiškálny deficit. To potvrdzuje, že sankcie EÚ fungujú.
„Vyzývam členské štáty, aby tieto nové sankcie urýchlene schválili,“ uviedla šéfka EK na konci svojho vyhlásenia so spresnením, že takýto krok by vyslal silný signál, ak by bol prijatý pred štvrtým výročím spustenia ruskej agresie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
