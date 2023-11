EÚ navrhla predpisy na prevenciu a boj proti prevádzačstvu migrantov

Brusel 28 novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla nové právne predpisy na prevenciu a boj proti prevádzačstvu migrantov a spustila výzvu na akciu pre globálnu alianciu na boj proti prevádzačstvu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že ide o aktualizáciu 20 rokov starého legislatívneho rámca, posilnenie úlohy agentúr EÚ, najmä Europolu a o zintenzívnenie spolupráce s partnerskými krajinami.



Podľa tlačovej správy EK pašerácke siete majú zo svojej trestnej činnosti značné zisky, ktoré sa celosvetovo pohybujú medzi 4,7 až šiestimi miliardami eur ročne. Prevádzači sa rýchlo prispôsobujú okolnostiam a reakciám vnútroštátnych orgánov. To je dôvod, prečo EK zvyšuje svoje úsilie na boj proti tomuto zločinu v celosvetovom meradle.



Komisia navrhla aktualizovať svoj legislatívny rámec stanovením minimálnych pravidiel na predchádzanie a boj proti uľahčovaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a pobytu v EÚ. Rámec má päť cieľov. Prvým je účinne stíhať siete organizovaného zločinu pri jasnejšom vymedzení definície trestného činu prevádzačstva. Za trestný čin sa považuje aj verejné nabádanie na neoprávnený príchod do EÚ a týka sa to pašovania migrantov inzerovaného prostredníctvom digitálnych nástrojov a sociálnych médií.



Druhým cieľom sú harmonizované tresty odzrkadľujúce závažnosť trestného činu: za prípady priťažujúcich trestných činov, ktoré spôsobia smrť jednej alebo viacerých osôb, sa bude trestať maximálnou sadzbou odňatia slobody najmenej 15 rokov.



Tretím cieľom je zlepšenie dosahu jurisdikcie: jurisdikcia členských štátov sa bude uplatňovať aj vtedy, keď sa lode potopia v medzinárodných vodách a ľudia zahynú, a rozširuje sa aj na ďalšie prípady vrátane trestných činov spáchaných na palube lodí alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch a trestných činov spáchaných právnickými osobami podnikajúcimi v EÚ. Avšak činnosti ako humanitárna pomoc mimovládnych organizácií, vykonávanie pátracích akcií a záchrany, pomoc zo strany rodinných príslušníkov a samotných migrantov nesmú byť kriminalizované.



Ako štvrté chce EK posilniť zdroje a kapacity členských štátov. Tie by mali svojim vnútroštátnym orgánom poskytnúť primerané zdroje na zabezpečenie účinnej prevencie, vyšetrovania a stíhania pašerákov.



Piatym cieľom je zlepšenie zberu údajov a podávania správ. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby každoročne zbierali a oznamovali štatistické údaje s cieľom zlepšiť rozsah, odhaľovanie prípadov a reakciu na prevádzačstvo migrantov.



Okrem toho EK navrhuje nariadenie na posilnenie úlohy Europolu a spolupráce medzi agentúrami v boji proti prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi. Na splnenie týchto cieľov eurokomisia navrhuje zvýšiť finančné a ľudské zdroje Europolu.



Výzva k činnosti pre globálnu alianciu, ktorú EK vyhlásila v utorok, je kľúčová pre zblíženie pozícií v oblasti prevencie, reakcie a alternatív neregulárnej migrácie, vrátane riešenia základných príčin nelegálnej migrácie a uľahčenia legálnych ciest.



O návrhu novej legislatívy bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)