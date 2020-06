EÚ navrhla vyčleniť 585 miliónov eur pre sýrskych utečencov

Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zvýšiť o 585 miliónov eur finančnú podporu pre utečencov zo Sýrie, ktorí sa uchýlili do susedných krajín.



Z uvedenej sumy pôjde 100 miliónov eur do Jordánska a Libanonu, teda do menších krajín, v ktorých žije najviac sýrskych utečencov na počet obyvateľov. Zvyšných 485 miliónov eur je určených pre Turecko, na území ktorého sa nachádza početne najviac utečencov zo Sýrie.



EÚ podporuje sýrskych utečencov v uvedených troch krajinách už od vypuknutia vojny v Sýrii v roku 2011. Nový finančný balík okrem iného pomôže deťom utečencom, aby mohli navštevovať školy.



Z najnovšej pomoci EÚ majú byť financované aj projekty týkajúce sa dodávok potravinovej pomoci, poskytovania zdravotnej starostlivosti, hygieny a služieb v oblasti nakladania s odpadom a sociálnej ochrany.



Prostredníctvom týchto programov EÚ poskytuje mesačne finančnú pomoc viac ako 1,7 miliónom utečencom a zabezpečuje pravidelnú školskú dochádzku pre vyše 600.000 detí utečencov nachádzajúcich sa v Turecku.



Stredajší návrh EK bude ešte predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ.