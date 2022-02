Johanssonová: EÚ by mohla do Senegalu poslať personál agentúry Frontex

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dakar 11. februára (TASR) - Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v piatok počas návštevy Dakaru navrhla riešiť problém nelegálnej migrácie za pomoci tímov agentúry EÚ Frontex, ktoré by boli vyslané do Senegalu. Tento návrh je reakciou EÚ na nárast pokusov migrantov z Afriky preplaviť sa na vratkých člnoch na Kanárske ostrovy.Na tlačovej konferencii v Dakare Johanssonová uviedla, že v prípade súhlasu senegalských úradov by šlo o prvé pôsobenie expertov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) mimo územia Európy.Spresnila, že EÚ by mohla do Senegalu poslať sledovacie zariadenia, ako sú drony a plavidlá, ako aj personál agentúry Frontex. Agenti nasadení po boku miestnych síl by podľa nejľudí.Toto oznámenie prichádza v čase prudkého nárastu prípadov, keď sa migranti z Afriky pokúšajú dostať na Kanárske ostrovy. Toto španielske súostrovie leží len niečo vyše 100 kilometrov od najbližšie ležiaceho cípu pobrežia Afriky.Podmienky na mori - Atlantickom oceáne - sú však často nebezpečné a potenciálni migranti sa vydávajú na plavbu na vratkých drevených loďkách, známych ako pirogy.Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v roku 2021 pri pokuse o preplávanie trasy medzi Afrikou a Kanárskymi ostrovmi zahynulo alebo sa stratilo približne 1200 ľudí.Španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras v januári uviedla, že tento počet môže byť oveľa vyšší a odhadla ho na viac ako 4400 ľudí.Johanssonová v piatok tiež pripustila, že číslo 1200 je pravdepodobne podhodnotené.Dodala, že o svojom návrhu na nasadenie Frontexu diskutovala so senegalským ministrom ozbrojených síl a ministrom zahraničných vecí a v piatok mala v pláne rokovať aj so šéfom tamojšieho rezortu vnútra.Dohoda, podľa ktorej budú agenti Frontexu nasadení v Senegale, by mohla byť hotová do leta, povedala.Komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová, ktorá sa tiež zúčastnila na tlačovej konferencii v Dakare, vyhlásila, že misia Frontexu v Senegale by tiež mohla pomôcť v boji proti nezákonnému rybolovu.Agentúra AFP dodala, že do Senegalu tento týždeň zavítalo niekoľko predstaviteľov Európskej komisie vrátane predsedníčky Ursuly von der Leyenovej v rámci príprav summitu medzi EÚ a Africkou úniou, ktorý sa bude konať 17. a 18. februára.