< sekcia Zahraničie
EÚ navrhla zmeny v rámci svojich predpisov v environmentálnej oblasti
V rámci udeľovania povolení sa má zjednodušiť a urýchliť posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Autor TASR
Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zmeny svojich vlastných environmentálnych predpisov s cieľom zmierniť byrokratickú záťaž podnikov. Komisia dúfa, že navrhované úpravy šiestich existujúcich zákonov by mohli podnikom v EÚ ušetriť približne 1 miliardu eur ročne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Toto zjednodušenie právnych predpisov poskytne citlivú rovnováhu, ktorá uľahčí podnikom efektívnejšie fungovanie a zároveň zachová naše základné environmentálne a zdravotné ciele,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
V rámci udeľovania povolení sa má zjednodušiť a urýchliť posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Digitalizácia má podľa komisie urýchliť environmentálne audity a zároveň zabezpečiť prístup k analýzam a ich spracovaniu do opätovne použiteľných údajov.
Okrem toho budú mať podniky v rámci týchto plánov väčšiu flexibilitu pri implementácii environmentálnych predpisov. Poľnohospodári a podniky v oblasti akvakultúry budú napríklad oslobodení od niektorých povinností vo vykazovaní.
Podniky v sektore batérií, obalov, elektroniky, jednorazových plastov a odpadového hospodárstva už nebudú povinné vymenovať samostatného zástupcu pre povinnosti týkajúce sa odpadu alebo recyklácie v každej krajine EÚ. Cieľom tohto kroku je ušetriť čas aj finančné náklady.
Tieto návrhy na zjednodušenie environmentálnych predpisov EÚ musia teraz prerokovať a schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.
Stredajšie návrhy sú súčasťou širšieho úsilia o zníženie byrokracie v EÚ a zlepšenie konkurencieschopnosti Európy, konštatuje DPA.
„Toto zjednodušenie právnych predpisov poskytne citlivú rovnováhu, ktorá uľahčí podnikom efektívnejšie fungovanie a zároveň zachová naše základné environmentálne a zdravotné ciele,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
V rámci udeľovania povolení sa má zjednodušiť a urýchliť posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Digitalizácia má podľa komisie urýchliť environmentálne audity a zároveň zabezpečiť prístup k analýzam a ich spracovaniu do opätovne použiteľných údajov.
Okrem toho budú mať podniky v rámci týchto plánov väčšiu flexibilitu pri implementácii environmentálnych predpisov. Poľnohospodári a podniky v oblasti akvakultúry budú napríklad oslobodení od niektorých povinností vo vykazovaní.
Podniky v sektore batérií, obalov, elektroniky, jednorazových plastov a odpadového hospodárstva už nebudú povinné vymenovať samostatného zástupcu pre povinnosti týkajúce sa odpadu alebo recyklácie v každej krajine EÚ. Cieľom tohto kroku je ušetriť čas aj finančné náklady.
Tieto návrhy na zjednodušenie environmentálnych predpisov EÚ musia teraz prerokovať a schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.
Stredajšie návrhy sú súčasťou širšieho úsilia o zníženie byrokracie v EÚ a zlepšenie konkurencieschopnosti Európy, konštatuje DPA.