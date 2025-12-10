Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Zahraničie

EÚ navrhla zmeny v rámci svojich predpisov v environmentálnej oblasti

.
Na archívnej snímke sídlo EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP

V rámci udeľovania povolení sa má zjednodušiť a urýchliť posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Autor TASR
Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zmeny svojich vlastných environmentálnych predpisov s cieľom zmierniť byrokratickú záťaž podnikov. Komisia dúfa, že navrhované úpravy šiestich existujúcich zákonov by mohli podnikom v EÚ ušetriť približne 1 miliardu eur ročne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Toto zjednodušenie právnych predpisov poskytne citlivú rovnováhu, ktorá uľahčí podnikom efektívnejšie fungovanie a zároveň zachová naše základné environmentálne a zdravotné ciele,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová.

V rámci udeľovania povolení sa má zjednodušiť a urýchliť posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Digitalizácia má podľa komisie urýchliť environmentálne audity a zároveň zabezpečiť prístup k analýzam a ich spracovaniu do opätovne použiteľných údajov.

Okrem toho budú mať podniky v rámci týchto plánov väčšiu flexibilitu pri implementácii environmentálnych predpisov. Poľnohospodári a podniky v oblasti akvakultúry budú napríklad oslobodení od niektorých povinností vo vykazovaní.

Podniky v sektore batérií, obalov, elektroniky, jednorazových plastov a odpadového hospodárstva už nebudú povinné vymenovať samostatného zástupcu pre povinnosti týkajúce sa odpadu alebo recyklácie v každej krajine EÚ. Cieľom tohto kroku je ušetriť čas aj finančné náklady.

Tieto návrhy na zjednodušenie environmentálnych predpisov EÚ musia teraz prerokovať a schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.

Stredajšie návrhy sú súčasťou širšieho úsilia o zníženie byrokracie v EÚ a zlepšenie konkurencieschopnosti Európy, konštatuje DPA.
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci