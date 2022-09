EÚ navrhla nový prístup k detekcii rakoviny, chce častejšie skríningy

Brusel 20. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila nový prístup na podporu členských štátov pri zvyšovaní využívania skríningu rakoviny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cieľom navrhovaného odporúčania je zamerať sa na detekciu rakoviny v ranom štádiu, zvýšiť počet skríningov a pokryť viac cieľových skupín a ďalšie typy rakoviny.



Nový prístup podporí členské štáty, aby 90 percent populácie EÚ, ktorá má nárok na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva, absolvovalo prehliadku do roku 2025. Skríning sa rozšíri aj na rakovinu pľúc, prostaty a za určitých okolností aj rakovinu žalúdka.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová uviedla, že v roku 2020 rakovina bola diagnostikovaná 2,7 miliónom ľudí v EÚ a viac ako 1,3 milióna jej podľahla.



"Včasná diagnostika zachraňuje životy a zlepšuje kvalitu života. S novými odporúčaniami bude schéma EÚ na skríning pokrývať typy rakoviny, ktoré spolu predstavujú takmer 55 percent všetkých nových prípadov každý rok," vysvetlila komisárka.



Na zavedenie nových odporúčaní je k dispozícii finančná podpora - cez program EU4Health 38,5 milióna eur a v rámci programu Horizont Európa 60 miliónov eur.



Na cielenejší a menej invazívny skríning EK odporúča rozšíriť cieľovú skupinu pre rakovinu prsníka o ženy vo veku 45 až 74 rokov (teraz 50 až 69 rokov). Testovanie na ľudský papilomavírus (HPV) sa má robiť ženám vo veku 30 až 65 rokov každých päť rokov po sebe. Kolorektálny karcinóm prostredníctvom vzoriek zo stolice sa má sledovať u ľudí vo veku 50 až 74 rokov, ďalšie vyšetrenia sa majú robiť prostredníctvom kolonoskopie.



EK na základe najnovších vedeckých dôkazov a metód odporúčanie rozširuje aj na vyšetrenie rakoviny pľúc pre ťažkých a bývalých fajčiarov vo veku 50 - 75 rokov; rakoviny prostaty u mužov do 70 rokov a na Helicobacter pylori a prekancerózne žalúdočné lézie spojené s rakovinou žalúdka.



Po prijatí Radou EÚ (členské štáty) nové odporúčanie nahradí to súčasné z roku 2003.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)