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EÚ navrhuje odoprieť dočasnú ochranu Ukrajincom v odvodovom veku
EK tvrdí, že aktuálne dočasnú ochranu v EÚ požíva 4,4 milióna ukrajinských občanov.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 26. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Ostatným osobám navrhuje predĺžiť právo na pobyt V Európskej únii aj po roku 2027. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.
„Dočasná ochrana sa spravidla nebude udeľovať novoprichádzajúcim osobám, ktorým ukrajinské orgány vzhľadom na ich vojenské povinnosti neumožnili opustiť Ukrajinu,“ uviedla EK, podľa ktorej je tento krok v súlade s potrebami Ukrajiny a jej schopnosťou brániť sa proti nelegálnej agresívnej vojne Ruska.
Podľa komisára pre vnútorné veci a migráciu Magnusa Brunnera o zavedenie tohto opatrenia požiadala Ukrajina a „zohľadňuje meniace sa obranné potreby Ukrajiny“.
EK tvrdí, že aktuálne dočasnú ochranu v EÚ požíva 4,4 milióna ukrajinských občanov. „Ak sa okolnosti na Ukrajine zmenia tak, že umožnia ich postupný návrat a udržateľnú reintegráciu na Ukrajine, Komisia môže predložiť Rade EÚ návrh na pozastavenie dočasnej ochrany skôr, ako uplynie jej predpokladaný termín ukončenia,“ uviedla.
„Dočasná ochrana sa spravidla nebude udeľovať novoprichádzajúcim osobám, ktorým ukrajinské orgány vzhľadom na ich vojenské povinnosti neumožnili opustiť Ukrajinu,“ uviedla EK, podľa ktorej je tento krok v súlade s potrebami Ukrajiny a jej schopnosťou brániť sa proti nelegálnej agresívnej vojne Ruska.
Podľa komisára pre vnútorné veci a migráciu Magnusa Brunnera o zavedenie tohto opatrenia požiadala Ukrajina a „zohľadňuje meniace sa obranné potreby Ukrajiny“.
EK tvrdí, že aktuálne dočasnú ochranu v EÚ požíva 4,4 milióna ukrajinských občanov. „Ak sa okolnosti na Ukrajine zmenia tak, že umožnia ich postupný návrat a udržateľnú reintegráciu na Ukrajine, Komisia môže predložiť Rade EÚ návrh na pozastavenie dočasnej ochrany skôr, ako uplynie jej predpokladaný termín ukončenia,“ uviedla.