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EÚ navrhuje odoprieť dočasnú ochranu Ukrajincom v odvodovom veku

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Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová Foto: TASR/AP

EK tvrdí, že aktuálne dočasnú ochranu v EÚ požíva 4,4 milióna ukrajinských občanov.

Autor TASR
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Brusel 26. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Ostatným osobám navrhuje predĺžiť právo na pobyt V Európskej únii aj po roku 2027. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

„Dočasná ochrana sa spravidla nebude udeľovať novoprichádzajúcim osobám, ktorým ukrajinské orgány vzhľadom na ich vojenské povinnosti neumožnili opustiť Ukrajinu,“ uviedla EK, podľa ktorej je tento krok v súlade s potrebami Ukrajiny a jej schopnosťou brániť sa proti nelegálnej agresívnej vojne Ruska.

Podľa komisára pre vnútorné veci a migráciu Magnusa Brunnera o zavedenie tohto opatrenia požiadala Ukrajina a „zohľadňuje meniace sa obranné potreby Ukrajiny“.

EK tvrdí, že aktuálne dočasnú ochranu v EÚ požíva 4,4 milióna ukrajinských občanov. „Ak sa okolnosti na Ukrajine zmenia tak, že umožnia ich postupný návrat a udržateľnú reintegráciu na Ukrajine, Komisia môže predložiť Rade EÚ návrh na pozastavenie dočasnej ochrany skôr, ako uplynie jej predpokladaný termín ukončenia,“ uviedla.
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