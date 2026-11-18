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EÚ navrhuje pôžičku pre Ukrajinu na rok 2027 vo výške 45 miliárd eur
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
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Brusel 18. novembra (TASR) - Európska únia navrhla poskytnutie novej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 45 miliárd eur, ktorá má pomôcť pokryť rozpočtový deficit Kyjeva v roku 2027, uviedla v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.