EÚ navrhuje predĺžiť zákaz vývozu vakcín vyrobených v Únii

Brusel 4. marca (TASR) - Európska únia plánuje predĺžiť platnosť mechanizmu na kontrolu vývozu vakcín proti COVID-19 vyrobených v členských štátoch Únie až do konca júna. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.Európska komisia (EK) 29. januára aktivovala mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožňuje monitorovať a zakázať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách EÚ. Ide o vakcíny, ktoré sú na základe zmlúv s farmaceutickými spoločnosťami určené pre členské štáty EÚ.Exekutíva EÚ prijala toto rozhodnutie po spore s britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ktorá v januári oznámila, že v prvom štvrťroku dodá iba 40 miliónov z pôvodne sľúbených 80 miliónov dávok. Firma to zdôvodnila ťažkosťami s výrobou vakcín.Tento dočasný mechanizmus mal platiť do konca marca. Podľa nemenovaných zdrojov z prostredia EÚ, na ktoré sa odvoláva Reuters, však tento mechanizmus môže platiť až do konca júna." uviedol pre Reuters nemenovaný európsky diplomat. V stredu bol tento návrh predložený na zasadaní veľvyslancov pri EÚ (COREPER), pričom získal podporu mnohých členských štátov vrátane Nemecka a Francúzska.Podľa eurokomisie bola aktivácia tohto mechanizmu nevyhnutný krok, ako zabrániť nedostatku vakcín, čo ohrozuje priebeh a harmonogram očkovacích kampaní proti koronavírusu v krajinách Únie. Plán EK je do konca leta zaočkovať 70 percent dospelej populácie v Únii.Tlačová agentúra DPA pripomenula, že EÚ prvýkrát uplatnila tento mechanizmus, keď stopla vývoz 250.000 dávok vakcíny AstraZeneca z Talianska do Austrálie.