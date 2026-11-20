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EÚ, Nemecko a Británia odsúdili narušenie poľského vzdušného priestoru
Varšava zaznamenala narušenie svojho vzdušného priestoru počas nočných vzdušných útokov ruských síl na Ukrajinu.
Autor TASR
Varšava 20. novembra (TASR) - Ruské narušenie poľského vzdušného priestoru počas nočných útokov na Ukrajinu odsúdilo v piatok viacero európskych lídrov. Varšave vyjadrilo solidaritu Nemecko, Spojené kráľovstvo aj Európska únia, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Chcem ostro odsúdiť toto narušenie vzdušného priestoru Poľska. S poľským národom stojíme v plnej solidarite,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Podporu Varšave vyjadrila na sieti X aj nemecká diplomacia. Tento incident je podľa ministerstva zahraničia „ďalším príkladom pokračujúcich provokácií zo strany Ruska“. Šéf Kremľa Vladimir Putin „naďalej hľadá konfrontáciu... namiesto toho, aby prejavil ochotu rokovať“, dodal nemecký rezort.
Narušenie poľského vzdušného priestoru odsúdil aj Londýn a britský premiér Andy Burnham to označil za absolútne neprijateľné.
„Z britského hľadiska posielam jasný signál solidarity premiérovi Tuskovi a poľskému ľudu, ktorých budeme vždy podporovať všetkými možnými spôsobmi,“ vyhlásil.
Varšava zaznamenala narušenie svojho vzdušného priestoru počas nočných vzdušných útokov ruských síl na Ukrajinu. Na juhovýchode Poľska dopadli tri objekty. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pre agentúru PAP uviedol, že pravdepodobne išlo o dve rakety a jeden dron.
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že mohlo ísť o zámernú ruskú provokáciu. Pri incidentoch nebol nikto zranený a nebolo zaznamenané ani žiadne poškodenie infraštruktúry.
„Chcem ostro odsúdiť toto narušenie vzdušného priestoru Poľska. S poľským národom stojíme v plnej solidarite,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Podporu Varšave vyjadrila na sieti X aj nemecká diplomacia. Tento incident je podľa ministerstva zahraničia „ďalším príkladom pokračujúcich provokácií zo strany Ruska“. Šéf Kremľa Vladimir Putin „naďalej hľadá konfrontáciu... namiesto toho, aby prejavil ochotu rokovať“, dodal nemecký rezort.
Narušenie poľského vzdušného priestoru odsúdil aj Londýn a britský premiér Andy Burnham to označil za absolútne neprijateľné.
„Z britského hľadiska posielam jasný signál solidarity premiérovi Tuskovi a poľskému ľudu, ktorých budeme vždy podporovať všetkými možnými spôsobmi,“ vyhlásil.
Varšava zaznamenala narušenie svojho vzdušného priestoru počas nočných vzdušných útokov ruských síl na Ukrajinu. Na juhovýchode Poľska dopadli tri objekty. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pre agentúru PAP uviedol, že pravdepodobne išlo o dve rakety a jeden dron.
Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že mohlo ísť o zámernú ruskú provokáciu. Pri incidentoch nebol nikto zranený a nebolo zaznamenané ani žiadne poškodenie infraštruktúry.