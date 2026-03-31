EÚ, Nemecko i Španielsko kritizujú zákon Izraela o treste smrti
Izraelský parlament v pondelok schválil návrh zákona, ktorý rozširuje uplatňovanie trestu smrti. Vzťahovať sa môže aj na Palestínčanov odsúdených za vraždu Izraelčanov.
Autor TASR
Brusel 31. marca (TASR) - Európska únia v utorok odsúdila ako diskriminačný zákon Izraela, ktorý umožní popravovať Palestínčanov obvinených zo smrtiacich útokov na Izraelčanov. Kritiku voči tomuto zákonu vyjadrila aj nemecká vláda, ktorá ho považuje za veľmi znepokojujúci. Podľa premiéra Španielska Pedra Sáncheza ide o „krok bližšie k apartheidu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Tento návrh zákona o treste smrti v Izraeli je pre nás v Európskej únii veľmi znepokojujúci. Je to jasný krok späť - zavedenie trestu smrti spolu s diskriminačnou povahou zákona,“ povedal novinárom v Bruseli hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni.
V Izraeli sa trest smrti v súčasnosti ukladá iba za spáchanie niekoľkých mimoriadne závažných trestných činov, ako je vlastizrada alebo zločiny proti ľudskosti. Židovský štát ho však v praxi nevyužíva. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Obavy z nového zákona v utorok vyjadril aj hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius. Podľa jeho slov je pochopiteľné, že Izrael zaujal tvrdý postoj voči terorizmu po útoku palestínskych kománd zo 7. októbra 2023. „Odmietanie trestu smrti je základným princípom nemeckej politiky,“ vyhlásil.
Takýto zákon by sa podľa neho pravdepodobne uplatňoval výlučne na Palestínčanov na palestínskych územiach. „(Nemecká vláda) preto ľutuje rozhodnutie Knesetu a nemôže ho podporiť,“ dodal.
Španielsky premiér Pedro Sánchez tvrdí, že ide o asymetrické opatrenie, ktoré by sa nevzťahovalo na Izraelčanov, ktorí spáchali rovnaké zločiny. „Rovnaký zločin, odlišný trest. To nie je spravodlivosť. Je to krok bližšie k apartheidu,“ napísal na sieti X.
Prijatie návrhu ešte v pondelok odsúdila Palestínska samospráva, ktorá túto legislatívu označila za nebezpečnú eskaláciu. Podľa palestínskeho militantného hnutia Hamas ide o „krvavú súčasť izraelskej politiky“.
Spojené štáty, dlhodobý diplomatický i vojenský podporovateľ Izraela, podľa hovorcu rezortu diplomacie rešpektujú zvrchované právo Izraela určovať si vlastné zákony a tresty pre osoby odsúdené za terorizmus. Zároveň podľa neho veria, že takéto opatrenia „budú vykonávané so spravodlivým procesom a s rešpektom ku všetkým platným zárukám a ochranám spravodlivého procesu“.
