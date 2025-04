EÚ neplánuje meniť svoje digitálne pravidlá kvôli dohode s USA

Brusel 11. apríla (TASR) - Európska únia nemieni pristúpiť na kompromis v oblasti svojich digitálnych pravidiel, aby dosiahla dohodu o obchode s USA, ako to požadujú predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Naznačila to v piatok zverejnenom rozhovore pre európske médiá výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.



„Pokiaľ ide o digitálny svet, veľmi sa držíme našich pravidiel. Chceme zabezpečiť, aby naše digitálne prostredie v Európskej únii bolo spravodlivé, bezpečné a tiež demokratické,“ uviedla Virkkunenová.



Eurokomisárka sa ohradila proti náznakom, že digitálne predpisy EÚ by sa mohli považovať za obchodné prekážky, a povedala, že rovnaké pravidlá platia pre všetky spoločnosti, či už európske, americké, alebo čínske. „Nie sme špeciálne zameraní na určité spoločnosti, ale vo všetkých našich pravidlách uplatňujeme tento prístup založený na riziku," poznamenala.



Poradca Bieleho domu pre obchod Peter Navarro v článku nedávno vydanom denníkom The Financial Times tvrdil, že EÚ používa „právne kroky“ proti najväčším americkým technologickým firmám a posťažoval sa na údajné „necolné zbrane“ Bruselu.



Rozhovor s Virkkunenovou sa konal po Trumpovom oznámení o 90-dňovom odklade v uplatňovaní mnohých ciel, ktoré USA uvalili na dovoz zo zahraničia, ale ešte predtým, že Európska komisia takisto pozastavila svoje odvetné opatrenia. Trumpovo rozhodnutie eurokomisárka privítala a zdôraznila, že EÚ chce mať dobrú obchodnú dohodu s USA a nechce viesť obchodnú vojnu.



V súvislosti s digitálnymi pravidlami EÚ Virkkunenová pripustila, že na tieto americké firmy sa vzťahujú väčšie záväzky, no podľa nej len preto, že patria medzi vôbec najväčšie na trhu. „Keď ste väčší hráč, máte viac povinností, pretože predstavujete väčšie riziko,“ skonštatovala.



Virkkunenová má vo svojom pracovnom portfóliu na starosti aj dohľad nad vyšetrovaním veľkých technologických gigantov, ktoré sa týkajúci dodržiavania či porušovania predpisov EÚ v digitálnom prostredí.



Eurokomisia v súčasnosti vyšetruje spoločnosti Alphabet, Apple i Meta na základe zákona EÚ o digitálnych trhoch, ktorého cieľom je obmedziť moc veľkých technologických spoločností. Terčom vyšetrovaní, tentokrát na základe zákona o digitálnych službách, sú aj spoločnosti X a Meta.