EÚ neponúka USA férovú dohodu o obchode, tvrdí Trump

Washington 17. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) zatiaľ USA neponúkla „férovú dohodu“ o obchode. Vyhlásil to v utorok americký prezident Donald Trump na palube lietadla Air Force One pred návratom do Spojených štátov zo samitu G7 v Kanade. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Uviedol pritom, že Washington rokuje o colných dohodách s priateľmi aj nepriateľmi. „Rozprávame sa, ale zatiaľ nemám pocit, že ponúkajú férovú dohodu,“ povedal Trump novinárom a tým, že USA „buď urobia dobrý obchod, alebo bude EÚ platiť“.



Trump krátko po návrate do Bieleho domu koncom januára prevrátil svetový ekonomický poriadok, keď obvinil obchodných partnerov USA z nekalých praktík a uvalil clá takmer na všetky krajiny.



Trump zaviedol plošné clo vo výške 10 % na dovoz od väčšiny amerických obchodných partnerov a tiež clá na oceľ, hliník a autá vo výške 25 %. Okrem toho začiatkom apríla oznámil a následne na 90 dní pozastavil tzv. recipročné clá pre krajiny, ktoré s USA dosahujú obchodný prebytok. Odklad ciel vyprší 9. júla, dovtedy sa obchodní partneri majú snažiť dosiahnuť s USA dohodu o obchode.



Už platné sektorové clá na autá, oceľ a hliník tvrdo zasiahli mnohých amerických obchodných partnerov vrátane EÚ.



Svetoví lídri sa na pondelkovom samite G7, skupiny siedmich najbohatších ekonomík sveta, snažili presvedčiť Trumpa, aby ustúpil od obchodnej vojny, pričom argumentovali, že predstavuje riziko pre globálnu ekonomickú stabilitu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na začiatku samitu vyzvala lídrov G7, aby sa vyhli protekcionistickým obchodným politikám. „Nechajme obchod medzi nami spravodlivý, predvídateľný a otvorený. Všetci sa musíme vyhnúť protekcionizmu,“ povedala von der Leyenová na brífingu.



Americký prezident opustil rokovania G7 predčasne s odvolaním sa na krízu medzi Iránom a Izraelom a v utorok ráno sa vrátil späť do Washingtonu.