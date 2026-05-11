EÚ nesúhlasí, aby bol Schröder sprostredkovateľom ukončenia vojny
Brusel 11. mája (TASR) - Návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zapojil ako sprostredkovateľ do mierových rokovaní na Ukrajine, sa stretáva v Európskej únii (EÚ) s jasným odmietnutím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ak by sme dali Rusku právo vymenovať v našom mene vyjednávača, nebolo by to veľmi múdre,“ povedala v pondelok šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová popri stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli s tým, že „v istom zmysle by sedel (Schröder - pozn. TASR) na oboch stranách stola“.
Bývalý šéf nemeckých sociálnych demokratov, známy svojím priateľstvom s Putinom, pôsobil po odchode z vrcholnej politiky vo vedení spoločnosti Nord Stream 2 a po invázii ruských vojsk na Ukrajinu odmietal odísť z funkcií v ruských štátnych podnikoch.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý pricestoval ako hosť na stretnutie EÚ, k možnej sprostredkovateľskej úlohe Schrödera povedal: „Nepodporujeme to.“ Podľa neho existuje „mnoho ďalších vhodných lídrov“, ktorí by mohli v menu EÚ rokovať.
V podobnom duchu sa vyjadrili aj ďalší účastníci schôdzky v Bruseli, poznamenala DPA. Rakúska ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová uviedla, že podľa jej názoru by mala byť na prípadné rokovania s Ruskom nominovaná jedna osoba alebo tím a rozhodnúť o tom by mala EÚ, a nie Moskva.
Jej švédska kolegyňa Maria Malmerová Stenergardová označila Putinov krok za odvádzajúci manéver. Poukázala na to, že ruský prezident neprejavil doteraz skutočný záujem o mierové rozhovory. Dodala, že jediné, čo je potrebné, sú ďalšie sankcie, aby sa tlak na Rusko zvýšil.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna v tejto súvislosti vyhlásil: „Gerhard Schröder je Putinov nápad... Gerhard Schröder nebude reprezentovať Európu.“ Na to sú podľa neho európske inštitúcie a ich zástupcovia ako Kallasová, predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Rovnako aj štátny tajomník pre európske záležitosti na nemeckom ministerstve zahraničných vecí Gunther Krichbaum, ktorý na bruselskej schôdzke zastupoval šéfa spolkovej diplomacie Johanna Wadephula, odmietol návrh ruského prezidenta. „Ako viete, sprostredkovateľa musia akceptovať obidve strany,“ povedal.
Podľa neho sa exkancelár Schröder nechal v minulosti „pánom Putinom veľmi ovplyvniť“ a nesprával sa práve ako neutrálny mediátor. „Blízke priateľstvá môžu byť legitímne všade na svete, ale nemusia nevyhnutne znamenať, že niekto môže byť vnímaný ako čestný mediátor,“ dodal Krichbaum.
DPA pripomenula, že na sobotnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala po prehliadke Dňa víťazstva v Moskve, navrhol šéf Kremľa bývalého nemeckého kancelára Schrödera (82) ako potenciálneho sprostredkovateľa vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. „Zo všetkých európskych politikov by som najradšej hovoril so Schröderom,“ vyhlásil Putin.
