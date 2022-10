EÚ nevylučuje prerušenie bezvízového režimu so Srbskom

Luxemburg 15. októbra (TASR) - Európska komisia v piatok uviedla, že nevylučuje pozastavenie bezvízového režimu EÚ so Srbskom, ak krajina neobmedzí nelegálnu migráciu zo svojho územia do EÚ. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



"Nemôžem to vylúčiť, ale myslím si a dúfam, že budeme mať dobrú spoluprácu," vyhlásila komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová po príchode na samit ministrov vnútra EÚ, ktorý sa zaoberal týmto problémom.



Srbsko, ktoré ašpiruje na členstvo v EÚ, má v súčasnosti dohodu o bezvízovom styku s Európskou úniou. Nahnevalo však jej členské krajiny tým, že sa stalo základňou pre migrantov iných národností – Sýrčanov, Afgancov, Turkov, Indov, Kubáncov a Tunisanov – ktorí sa snažia dostať do EÚ.



Hoci tieto národnosti potrebujú víza do EÚ, nepotrebujú ich do Srbska, ktoré má zavedený bezvízový styk s mnohými krajinami.



Tento rok bolo doteraz zaznamenaných viac ako 106.000 nelegálnych vstupov do EÚ prostredníctvom tzv. západobalkánskej cesty, ktorá zahŕňa aj Srbsko, čo predstavuje nárast o 170 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Zatiaľ čo Sýrčania a Afganci majú často dôvod na to, aby požiadali o azyl v EÚ, mnohé ďalšie národnosti "treba vrátiť do svojej krajiny pôvodu," povedala Johanssonová.



Rakúsko a Belgicko sa sťažujú, že čelia nárastu počtu žiadateľov o azyl na úrovni nevídanej od rokov 2015 – 2016, keď do EÚ vstúpilo viac ako milión Sýrčanov utekajúcich pred vojnou vo svojej krajine.



"Srbsko musí prispôsobiť svoju vízovú prax EÚ, ak sa chce stať kandidátom na vstup do nej," vyhlásila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Johanssonová po samite uviedla, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová o tejto otázke hovorila so srbským prezidentom Alexandrom Vučicom. "Dostali sme prísľub, že Srbsko zosúladí svoju vízovú politiku s našou, počnúc niektorými národnosťami, ktoré sú teraz naozaj naliehavé. Ide o občanov Tunisu, Burundi a Indie," povedala Johanssonová na tlačovej konferencii.