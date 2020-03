EÚ nezabudla na boj proti terorizmu a podporuje jeho obete

Brusel 11. marca (TASR) - Teroristické útoky, ktoré v posledných rokoch zasiahli členské krajiny Európskej únie, sú útokmi na európske hodnoty a európsky spôsob života. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) v oficiálnom vyhlásení pri príležitosti 16. Európskeho dňa pamiatky obetí terorizmu.



Európsky deň pamiatky obetí terorizmu bol stanovený na 11. marca ako pripomienka bombových útokov v Madride z 11. marca 2004.



"V dnešný deň si spomíname a uctievame všetky obete teroristických zverstiev a stojíme po boku tých, ktorí smútia a znášajú fyzické a psychologické utrpenie v dôsledku teroristických činov," uvádza sa v dokumente exekutívy EÚ.



Vo vyhlásení sa uvádza, že EÚ bude aj naďalej bojovať proti všetkým, ktorí sa snažia ublížiť a rozdeliť "našu spoločnosť" prostredníctvom nenávisti a násilia, a bude naďalej posilňovať odolnosť proti útokom všetkých druhov.



"Každý v Únii má právo cítiť sa bezpečne vo svojich vlastných uliciach a vo svojom vlastnom dome," uviedla eurokomisia. Dokument tiež zdôraznil, že ani jedna obeť terorizmu nezostane osamote alebo zabudnutá, lebo EÚ bude aj naďalej podporovať obete a ich blízkych, chrániť ich práva a ručiť za to, že ich hlasy budú vypočuté.



"Prostredníctvom novozaloženého Centra odbornosti EÚ pre obete terorizmu poskytujeme členským štátom odborné znalosti a poradenstvo, aby mohli pomôcť obetiam v prípade teroristického útoku," uvádza so vyhlásení EK.



Komisia pri tejto príležitosti pripomenula, že EÚ má zavedený silný právny rámec na podporu obetí terorizmu. V smernici o právach obetí je stanovený súbor záväzných práv pre všetky obete trestných činov a zodpovedajúce povinnosti členských štátov.



Smernica o boji proti terorizmu vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili prístup k profesionálnym a špecializovaným podporným službám okamžite po útoku a tak dlho, ako to bude potrebné.



Právne predpisy EÚ o odškodňovaní zase poskytujú obetiam násilných a úmyselných trestných činov právo na prístup k vnútroštátnym systémom odškodnenia aj v prípade cezhraničných útokov.



Centrum odbornosti EÚ pre obete terorizmu začalo fungovať v januári 2020. Jeho cieľom je poskytovať členským štátom eurobloku a povereným organizáciám usmernenie, ktoré im pomáha pri poskytovaní pomoci obetiam po teroristickom útoku.



Komisia v súčasnosti pracuje na novej stratégii práv obetí na roky 2020-24, ktorú chce predložiť v priebehu tohto roka. Stratégia sa zameria na posilnenie postavenia obetí trestných činov, posilnenie spolupráce a koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi, zlepšenie ochrany a podpory obetí a uľahčenie prístupu k odškodneniu. Osobitná pozornosť sa bude venovať najohrozenejším obetiam, ako sú obete terorizmu.



Boj proti terorizmu bude kľúčovým prvkom novej stratégie bezpečnostnej únie, ktorú EK predstaví v prvej polovici tohto roka.



