EÚ nezaznamenala vysokú mieru pašovania zbraní z Ukrajiny

Kyjev 12. mája (TASR) - EÚ nezaznamenala žiadne významné pašovanie zbraní do Európy z vojnou poznačenej Ukrajiny. Uviedla to vo štvrtok počas návštevy Kyjeva vrcholná predstaviteľka Európskej komisie pre vnútorné záležitosti EÚ Ylva Johanssonová. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Musím povedať, že sme nezaznamenali žiadne priemyselné pašovanie strelných zbraní z Ukrajiny," uviedla európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Po stretnutí s ukrajinským ministrom vnútra v centre Kyjeva uviedla, že bolo zaznamenaných len niekoľko individuálnych prípadov vývozu ručných zbraní z Ukrajiny.



Väčšinou išlo o ľudí, ktorí sa pokúšali vyviezť zbrane ako trofeje alebo na osobnú ochranu a "na hraniciach ich zadržala pohraničná stráž", povedala Johanssonová.



Otázka pašovania zbraní bola jednou z tém, o ktorých hovorila s ukrajinským ministrom vnútra Oleksandrom Klymenkom.



Johanssonová tvrdí, že EÚ prijala úspešné opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Európska policajná agentúra Europol podľa nej doteraz zaznamenala len sedem prípadov obchodovania s ľuďmi.



Podľa eurokomisárky žijú v súčasnosti v EÚ štyri milióny Ukrajincov na základe smernice o dočasnej ochrane pre Ukrajincov utekajúcich pred ruskou inváziou, ktorá sa začala vo februári 2022.



"Celkový počet je už rok viac-menej stabilný," povedala Johanssonová. Veľká väčšina ukrajinských utečencov uvádza, že sa chcú vrátiť "čo najskôr", ale že by mali mať možnosť zostať v Európe, ak si to želajú, dodala.



"Je na každom jednotlivom občanovi Ukrajiny, aby sa rozhodol. Mali by existovať dobré možnosti vrátiť sa späť a mali by existovať dobré možnosti zostať," zakončila Johanssonová.