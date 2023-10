EÚ, Nórsko a Švajčiarsko prijali do októbra 800.000 žiadostí o azyl

Brusel 10. októbra (TASR) - V členských krajinách Európskej únie, Nórsku a Švajčiarsku bolo za prvé tri štvrťroky 2023 podaných viac ako 800.000 žiadostí o azyl. Na utorňajšiu správu tlačovej agentúry DPA upozornil spravodajca TASR.



V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúcich rokov je toto číslo najvyššie od roku 2016, uviedol v tejto súvislosti nemecký denník Die Welt, ktorý sa odvoláva na údaje zverejnené Agentúrou EÚ pre azyl (EUAA). Podľa nej na základe tohoročných trendov nie je vylúčené, že počet žiadostí do konca roka presiahne milión.



V období od 1. januára do 3. októbra 2023 bolo v 29 európskych štátoch podaných celkom 801.459 žiadostí o poskytnutie právnej ochrany. Najväčší nárast počtu azylantov voči rovnakému obdobiu v roku 2022 zaznamenalo Lotyšsko (168 percent) a Estónsko (119 percent). Vysvetlením tohto javu je masívny nárast nelegálnej migrácie umožnenej susedným Bieloruskom cez svoje územie, čo EÚ vníma ako hybridný spôsob vojny.



Na tretej pozícii v počte žiadateľov o azyl sa za prvých deväť mesiacov tohto roku ocitlo Nemecko s nárastom žiadostí o azyl o 74 percent.



Na opačnom konci najväčšie poklesy žiadateľov o azyl v porovnaní s rokom 2022 zaznamenali Dánsko (pokles o 56 percent), Malta (54 percent), Cyprus (52 percent) a Rakúsko (41 percent).



Krajinou, ktorá tento rok dostala najmenej žiadostí o azyl, je Maďarsko. To zaznamenalo dokopy len 26 žiadostí zo strany utečencov z tretích krajín.



Aj tohto roku najviac žiadostí o azyl v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku podávali Sýrčania, čím potvrdili trendy z predošlých rokov. Najviac žiadostí o azyl od občanov Sýrie dostalo aj tohto roku Nemecko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)