EÚ:Nová dohoda má zastaviť šírenie teroristických obsahov na internete

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala štvrtkovú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o návrhu nariadenia na zamedzenie šírenia teroristických obsahov na internete, ktoré vníma ako posun pri budovaní bezpečnostnej únie.



Nariadenie zabezpečí, aby online platformy zohrávali aktívnejšiu úlohu pri odhaľovaní teroristického obsahu na internete a aby bol tento obsah odstránený maximálne do jednej hodiny. Dohoda medzi inštitúciami EÚ pomôže čeliť šíreniu extrémistických ideológií online, čo je dôležitá súčasť prevencie útokov a riešenia radikalizácie.



Komisia pripomenula, že ak je teroristický obsah prítomný v online prostredí, môže motivovať k novým útokom, radikalizovať ľudí a šíriť nebezpečné technické znalosti potrebné k uskutočneniu útokov.



Nariadenie poskytne jasný právny rámec, ktorý stanoví zodpovednosti členských štátov EÚ a poskytovateľov internetových služieb.



Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v tejto súvislosti spresnila, že teroristi používajú videá zo svojich útokov ako náborový nástroj pre ďalších potenciálnych útočníkov. "Zastaviť teroristickú propagandu je kľúčové pre našu prácu zameranú proti radikalizácii. Týmto nariadením zabezpečujeme, aby to, čo je nezákonné offline, bolo nezákonné aj online," vysvetlila komisárka.



Medzi hlavné prvky kompromisnej dohody patrí napríklad pravidlo jednej hodiny. Teroristický obsah je najškodlivejší v prvých hodinách po jeho objavení, a preto nové pravidlá ukladajú digitálnym platformám povinnosť zastaviť šírenie tohto obsahu čo najskôr. Nariadenie má cezhraničné účinky, čiže podnet na odstránenie škodlivých obsahov môže zaslať ktorýkoľvek členský štát ľubovoľnej platforme zriadenej v rámci EÚ.



Inštitúcie sa dohodli aj na vymedzení pojmu teroristický obsah - v súlade s platnou smernicou o boji proti terorizmu. Obsahy šírené na vzdelávacie, novinárske, umelecké alebo výskumné účely budú z tohto nariadenia vyňaté.



Nariadenie posilňuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi a Europolom a obsahuje aj mechanizmus riešenia sťažností v prípade obnovenia odstránených obsahov, ktoré boli stiahnuté nedopatrením alebo omylom.



Poskytovatelia online služieb budú musieť proaktívne riešiť zneužívanie svojich služieb na šírenie teroristických obsahov. Transparentnosť a zodpovednosť ich konania bude zaručená prostredníctvom výročných správ.



Nová právna norma zároveň poskytuje možnosť členským štátom trestať nedodržiavanie týchto predpisov a rozhodnúť o výške sankcií, ktoré by mali byť úmerné povahe a veľkosti digitálnych platforiem.



Nariadenie, ktoré navrhla eurokomisia v roku 2018, ešte musí byť formálne prijaté Európskym parlamentom a ministrami na Rade EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)