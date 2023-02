Nové dátové centrum pomôže pri vyšetrovaní zločinov na Ukrajine

Haag 23. februára (TASR) — Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) predstavila vo štvrtok dátové centrum zamerané na zber a analýzu dôkazov o zločinoch na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Očakávame, že táto databáza bude v plnej prevádzke do leta tohto roka," uviedol predseda Eurojustu Ladislav Hamran. "Táto databáza je skutočnou inováciou pri stíhaní hlavných medzinárodných zločinov," dodal na tlačovej konferencii.



Nové centrum bude zhromažďovať, uchovávať a analyzovať dôkazy predložené prokurátormi členských štátov EÚ a ďalších krajín so zastúpením pri Eurojuste vrátane Británie a Spojených štátov. Na uchovanie budú môcť odovzdávať digitálne dôkazy vo forme obrazových súborov, videonahrávok, záberov zo satelitov a dronov či výpovedí svedkov.



Prokurátorom to umožní "objasniť nielen jednotlivé trestné činy, no aj systémové kroky, ktoré za nimi stoja", čo povedie k väčšiemu počtu národných vyšetrovaní a ich zrýchleniu, uviedol Hamran, ktorý je prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.



Dátové centrum bude spolupracovať s novým úradom Eurojustu pre stíhanie zločinov na Ukrajine.



Zástupkyňa Ukrajiny pri agentúre Eurojust Myroslava Krasnoborovová uviedla, že na Ukrajine vyšetrujú viac ako 71.000 obvinení z vojnových zločinov a vyše 16.000 trestných činov proti národnej bezpečnosti.