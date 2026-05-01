EÚ obmedzila financovanie Srbska v rámci projektu pre západný Balkán
Belehrad v polovici januára dostal časť pomoci vo výške 56,5 milióna eur, pričom celkovo je preň vyčlenených 1,58 miliardy eur.
Autor TASR
Brusel 1. mája (TASR) - Európska únia zmrazila finančné prostriedky pre Srbsko v rámci špeciálneho projektu pomoci určeného šiestim balkánskym krajinám. Urobila tak pre kontroverzné justičné reformy krajiny, uviedla eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.
Plán rastu EÚ pre západný Balkán poskytuje financovanie vo výške šesť miliárd eur na roky 2024 až 2027 s cieľom oživiť ekonomiky týchto krajín a urýchliť integráciu regiónu do EÚ. „Nateraz sme zastavili všetky platby z plánu rastu, pretože došlo k zhoršeniu situácie v oblasti justície,“ uviedla vo štvrtok večer vo Švajčiarsku Kosová. „Kým sa situácia nevyrieši, nebudú môcť získať európsku finančnú podporu,“ povedala na podujatí na univerzite vo Fribourgu.
Ide o reakciu na to, že srbský parlament v januári schválil justičné reformy bez konzultácií s prokurátormi, sudcami, EÚ či inými odbornými orgánmi. Kritici tvrdia, že zmeny dávajú predsedom súdov väčšiu kontrolu nad sudcami a eliminujú záruky nezávislosti prokurátorov, čo vyvoláva obavy aj v EÚ či Rade Európy. Zmeny prišli tiež v čase, keď v krajine prebieha vyšetrovanie viacerých vysokopostavených vládnych predstaviteľov pre korupciu.
Európska komisia dosiaľ nereagovala na žiadosť AFP o vyjadrenie. Vyplácanie prostriedkov z plánu rastu je však podmienené napríklad prijatím reforiem na zabezpečenie nezávislosti súdnictva a boj proti korupcii.
Belehrad v polovici januára dostal časť pomoci vo výške 56,5 milióna eur, pričom celkovo je preň vyčlenených 1,58 miliardy eur. Kosová tiež kritizovala obmedzenia demokracie a slobody médií v krajine.
„Srbsko je dnes veľmi polarizované... je kandidátskou krajinou už viac ako desať rokov a, bohužiaľ, vidíme, že sa vracia späť,“ dodala a zároveň kritizovala aj srbskú zahraničnú politiku. Srbsko zostáva blízkym spojencom Kremľa a jedným z mála európskych štátov, ktoré neprijali sankcie voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine, pripomína AFP. „Nemôžete sedieť na dvoch stoličkách,“ dodala Kosová.
